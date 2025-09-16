Suscribete a
El retorno de Yulimar

La venezolana Rojas, plusmarquista mundial de triple, vuelve a competir tras su rotura del tendón de Aquiles

Yulimar Rojas regresa 18 meses después con cuatro nulos y abandono

Yulimar Rojas, en la final del salto triple femenino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Yulimar Rojas, en la final del salto triple femenino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 AFP
Ignacio Romo

Ignacio Romo

«Lo sé. He estado aquí antes». La mítica frase es del capitán Charles Ryder en 'Retorno a Brideshead' cuando regresa, en tiempos de guerra, a la mansión que da nombre a la novela. Algo similar ha exclamado estos días Yulimar Rojas, que se ... proclamó campeona olímpica de triple salto en los Juegos de Tokio 2020. La venezolana ha sido muy clara en sus primeras declaraciones al llegar a Japón: «Me siento muy motivada y muy ilusionada por estar aquí de nuevo en Tokio, que es siempre un lugar especial para mí. Es una ciudad en la que triunfé y ahora me da la oportunidad de estar volviendo a un campeonato».

