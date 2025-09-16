El retorno de Yulimar

«Lo sé. He estado aquí antes». La mítica frase es del capitán Charles Ryder en 'Retorno a Brideshead' cuando regresa, en tiempos de guerra, a la mansión que da nombre a la novela. Algo similar ha exclamado estos días Yulimar Rojas, que se ... proclamó campeona olímpica de triple salto en los Juegos de Tokio 2020. La venezolana ha sido muy clara en sus primeras declaraciones al llegar a Japón: «Me siento muy motivada y muy ilusionada por estar aquí de nuevo en Tokio, que es siempre un lugar especial para mí. Es una ciudad en la que triunfé y ahora me da la oportunidad de estar volviendo a un campeonato».

Rojas, que vuelve a la competición este martes (12,40) en la ronda clasificatoria de triple salto, se lesionó en abril de 2024. Su rotura del tendón de Aquiles se produjo mientras se entrenaba, al caer en el descenso de uno de sus saltos. Curiosamente, se produjo muy poco después de que otra atleta de élite, la española María Vicente, sufriera exactamente la misma lesión en los Mundiales short track de Glasgow. El destino, siempre caprichoso, ha querido que las dos estrellas vuelvan a la alta competición al mismo tiempo, año y medio después de la rotura.

¿Cómo se encuentra la venezolana? A juzgar por sus palabras de estos días en Tokio, parece preparada. «Sigo siendo la misma Yulimar, con las mismas ganas de siempre, con el mismo objetivo de siempre y la misma ilusión. Pero sobre todo me siento con experiencia y madurez. He venido aquí a darlo todo».

La campeona olímpica cita a las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea como principales rivales. Thea LaFond será otra rival a tener en cuenta. «Pero, sobre todo, mi rival soy yo misma», sentencia Yulimar. «Siempre he tenido presente que la rival más fuerte para mí soy yo misma, es mi cabeza, lo que puedo hacer y lo que puedo lograr».

En el caso de que Rojas logre la medalla de oro se convertiría en pentacampeona mundial y superaría los cuatro oros que logró su entrenador, el cubano Iván Pedroso. Incluso ha bromeado con él sobre esa posibilidad. «¡Estoy muy cerca! Es sin duda uno de mis grandes retos», ha confesado entre risas.

Pese a todas las dudas que pueda generar su falta de competiciones recientes, Yulimar es siempre un valor seguro. Este mes de agosto, cuando se le preguntaba a Iván Pedroso sobre el estado de forma de la venezolana, respondía sin dudar un segundo. «Yuli está bien. En Tokio estará en forma óptima». Todo lo contrario a lo que sucedía cuando era interrogado sobre Jordan Díaz: «Eso va a ser una incógnita», sentenciaba.