ATLETISMo

María Vicente, 'recordwoman' nacional en heptatlón, estará en los Mundiales de Tokio

Después de 15 meses de lesión, la atleta catalana consiguió su tercer oro absoluto en el Campeonato de España

María Vicente festeja su terecer oro en Tarragona
Eduardo R. Barrero

La 'recordwoman' nacional, María Vicente, vuelve a la primera línea del atletismo. La heptatleta catalana, entrenada por Ramón Cid y residente en San Sebastián, ha asegurado su presencia en el próximo Mundial de Tokio gracias a su puesto número 21 en el 'Road ... to Tokio', el ranking internacional que selecciona a las 24 mejores especialistas del planeta.

