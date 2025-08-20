ATLETISMo
María Vicente, 'recordwoman' nacional en heptatlón, estará en los Mundiales de Tokio
Después de 15 meses de lesión, la atleta catalana consiguió su tercer oro absoluto en el Campeonato de España
La 'recordwoman' nacional, María Vicente, vuelve a la primera línea del atletismo. La heptatleta catalana, entrenada por Ramón Cid y residente en San Sebastián, ha asegurado su presencia en el próximo Mundial de Tokio gracias a su puesto número 21 en el 'Road ... to Tokio', el ranking internacional que selecciona a las 24 mejores especialistas del planeta.
A sus 24 años, la atleta de L'Hospitalet de Llobregat es ya una de las grandes figuras del atletismo europeo y un pilar de la selección española.
Desde 2020 vive en Lasarte-Oria y entrena en la capital guipuzcoana, donde también ha llevado a cabo un proceso de recuperación ejemplar tras la grave lesión que sufrió en marzo del año pasado: la rotura del tendón de Aquiles. Una lesión que la apartó de los Juegos Olímpicos de París, donde podría haber aspirado a medalla.
Han sido 15 meses de lucha y paciencia, pero el esfuerzo empieza a dar sus frutos. En el último Campeonato de España en Tarragona conquistó su tercer oro absoluto, firmando algunas de sus mejores marcas —especialmente en los 800 metros— y quedándose a solo nueve puntos de su récord nacional. Ya en junio, en su primer heptatlón completo desde 2021, volvió a rozar su plusmarca estatal y consiguió la mínima para Tokio.
«Mi objetivo esta temporada era disfrutar y hacer disfrutar a los míos», declaró después de su marca en Tarragona. Pero en su horizonte aparece ya una meta aún mayor: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
