María Vicente, 'recordwoman' nacional en heptatlón, estará en los Mundiales de Tokio

La 'recordwoman' nacional, María Vicente, vuelve a la primera línea del atletismo. La heptatleta catalana, entrenada por Ramón Cid y residente en San Sebastián, ha asegurado su presencia en el próximo Mundial de Tokio gracias a su puesto número 21 en el 'Road ... to Tokio', el ranking internacional que selecciona a las 24 mejores especialistas del planeta.

A sus 24 años, la atleta de L'Hospitalet de Llobregat es ya una de las grandes figuras del atletismo europeo y un pilar de la selección española.

Desde 2020 vive en Lasarte-Oria y entrena en la capital guipuzcoana, donde también ha llevado a cabo un proceso de recuperación ejemplar tras la grave lesión que sufrió en marzo del año pasado: la rotura del tendón de Aquiles. Una lesión que la apartó de los Juegos Olímpicos de París, donde podría haber aspirado a medalla.

Han sido 15 meses de lucha y paciencia, pero el esfuerzo empieza a dar sus frutos. En el último Campeonato de España en Tarragona conquistó su tercer oro absoluto, firmando algunas de sus mejores marcas —especialmente en los 800 metros— y quedándose a solo nueve puntos de su récord nacional. Ya en junio, en su primer heptatlón completo desde 2021, volvió a rozar su plusmarca estatal y consiguió la mínima para Tokio.

«Mi objetivo esta temporada era disfrutar y hacer disfrutar a los míos», declaró después de su marca en Tarragona. Pero en su horizonte aparece ya una meta aún mayor: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.