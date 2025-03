Prepárate para correr el Zurich Maratón de Sevilla 2024: estas son las recomendaciones para la última semana

Este domingo 18 de febrero tendrá lugar una nueva edición del Zurich Maratón de Sevilla. Se trata de uno de los eventos deportivos más esperados en la ciudad, el reunirá a 12.000 participantes en el Paseo de las Delicias para afrontar un circuito prácticamente llano de poco más de 42 kilómetros. Teniendo en cuenta este recorrido, el cual atraviesa multitud de lugares emblemáticos de la capital hispalense, los corredores habrán seguido una preparación ardua y concienciada durante meses para desarrollar la carrera en el mejor estado de forma posible. Ahora bien, tal y como recalca la propia organización en un apartado de su página web, «la mayoría del trabajo ya está hecho».

¿Qué quiere decir esto? Que el entrenamiento de estos últimos días poco o nada aportaría al maratón del domingo. Eso sí, tampoco es cuestión de relajarse y, simplemente, aguardar la llegada de la prueba, ya que en esta última semana conviene seguir una serie de recomendaciones. Es decir, se encara una última semana de descanso activo en la que, no obstante, pueden tener cabida ejercicios como trotes muy suave y cortos e, incluso, un día de series de 1000 metros; una labor que ayuda al corredor tanto física como psicológicamente de cara al Zurich Maratón de Sevilla.

Recomendaciones alimentarias

Además de ejercicios como los señalados, desde la organización se anima a los participantes a seguir una dieta determinada durante esta semana previa al Zurich Maratón de Sevilla. Eso sí, deben marcarse bien los tiempos.

Consejos alimentarios de cara al Zurich Maratón de Sevilla para la última semana De lunes a miércoles: dieta habitual, comiendo menos hidratos.

Desde el mediodía del jueves al sábado: incrementar notablemente, y de forma progresiva, los carbohidratos, sobre todo el sábado (cuyo porcentaje debería ser de un 80% de la dieta).

Viernes y sábado: seis pastillas de glucosa a lo largo del día, o bien tres geles de carbohidratos cada día. Todo ello, a la par que un aumento de la ingesta de líquidos como agua y bebidas isotónicas.

En el caso de la bebida isotónica, la cual puede realizarse a partir de agua y potasio (un cuarto de pastilla de Boi K por litro de bebida isotónica), si la respuesta del organismo es buena, se puede ingerir también durante el maratón.

Recomendaciones para dormir

Ya hemos adelantado que la semana previa al Zurich Maratón de Sevilla sería de descanso activo, por lo que dormir bien se erige como parte fundamental de la preparación, especialmente la noche del viernes al sábado. También se recomienda una siesta durante la tarde previa a la carrera, para así aprovechar mejor el potencial físico durante la prueba.

Otras recomendaciones antes del Zurich Maratón de Sevilla 2024, para la última semana

Además de lo ya dicho, la organización ofrece también algunos pequeños trucos para disfrutar y rendir al máximo en el Zurich Maratón de Sevilla. Así, siendo una prueba de atletismo, el cuidado de los pies es fundamental. En este sentido, se recomienda cuidarlos los días previos poniéndolos en remojo durante 20 minutos con agua muy caliente, sal marina gorda y vinagre. Este tratamiento, unido a la vaselina que conviene ponerse el domingo antes de correr, ayudará a reducir el riesgo de sufrir rozaduras y ampollas.

Ahora bien, para cuidar la mente es esencial no hablar del maratón, en la medida de lo posible. No conviene cansarse psicológicamente ni añadirse más presión uno mismo. Para ello, hay que intentar también no ponerse nervioso, ya que pasará factura en la carrera y, antes, a la hora de conciliar el sueño. Como recomendación, la organización da un truco de lo más peculiar: beber dos cervezas frías el sábado por la noche, después de la cena y antes de irse a la cama.

Asimismo, con respecto a la indumentaria para la prueba, conviene no estrenar ropa ni zapatillas. Es mejor participar con vestuario y calzado usado, incluso más que con aquellos que son de competición (recomendado para maratonianos que corren a menos de 3' 30« por kilómetro), ya que pueden provocar molestias en músculos y articulaciones. Aparte, dando inicio el Zurich Maratón de Sevilla a partir de las 08.30 horas del domingo, no se esperan temperaturas demasiado altas, aunque nunca viene mal ser precavido con la ropa si luego el sol aprieta más; las recomendaciones son tejidos transpirables y colores claros.

Recomendaciones para el día del Zurich Maratón de Sevilla

Todos los consejos aportados sirven, sobre todo, para lo días previos al Maratón. Ahora bien, el mismo domingo, en los instantes previos al pistoletazo de salida desde el Paseo de las Delicias, conviene también seguir otras recomendaciones que ofrece la organización. En primer lugar, antes de iniciar la carrera, es fundamental ir bien alimentado. A pesar de comenzar pronto la prueba, lo ideal sería levantarse dos o tres horas antes para desayunar como siempre, pero no muy ligero. En este sentido, se recomiendan carbohidratos complejos como plátanos, cereales, frutos secos, galletas de fibra, higos y ciruelas pasas, así como mucha agua fresca hasta el calentamiento. Por el contrario, conviene evitar la glucosa y los azúcares sencillos porque pueden producir una hipoglucemia; los zumos, por provocar diarrea; y la leche por ser lenta de digerir, a no ser que se esté muy habituado a ella. Más adelante, alrededor de una media hora antes de la prueba, no estaría de más beber una taza de café solo o de té para acelerar el consumo de grasas al principio y reservar el glucógeno para el final de la carrera.

En el momento de calentar, conviene hacerlo de forma suave y ligeramente abrigado, con más ropa de la que se llevará durante la prueba. Incluso se podría mantener ese abrigo de más durante los primeros kilómetros para no comenzar frío el maratón. Y ya durante la carrera, se recomienda aprovechar los puntos de avituallamiento para beber a pequeños sorbos e ir aumentando la potencia progresivamente; es decir, comenzar algo más lento y, a partir del décimo o duodécimo kilómetros, meter más intensidad para terminar con buenas sensaciones.

Recomendaciones para después del Zurich Maratón de Sevilla

Por último, la organización recomienda también seguir una serie de pautas para cuando acabe el Zurich Maratón de Sevilla. En primer lugar, tras cruzar la línea de meta, conviene abrigarse bien con ropa seca, beber mucho líquido y comer ligero. Después, cuando se vuelva a casa o al hotel (para los corredores que vendrán de fuera), un truco es meter los pies en agua fría durante algo más de cinco minutos, estando sentado. Luego, para entrar en calor, lo mejor es una ducha de agua caliente. Y, por último, el día siguiente de la carrera, toma otro baño caliente para reducir las agujetas; como mucho, esos dolores y molestias se habrán pasado en un par de días.