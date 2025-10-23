Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa: «No juega en equipo»

champions | real madrid - juventus

Las paradas infinitas de Courtois: «He aguantado a Vlahovic, me he hecho grande y he tapado bien el espacio»

El portero blanco rememora su milagrosa parada a Vlahovic y Xabi se rinde a él: «Aparece en las noches importantes de Champions, en momentos y situaciones claves»

Momento de la parada de Courtois a Vlahovic al comienzo de la segunda mitad
Momento de la parada de Courtois a Vlahovic al comienzo de la segunda mitad reuters
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Parece complicado pensar que haya un portero mejor que Courtois. No hoy, ni ayer. Sino en la historia. Del Madrid y del fútbol. No hace ruido y no presume, pero cuántos títulos de los que ha ganado el equipo blanco en los últimos siete ... años los hubiera dejado de ganar sin él bajo los palos: «Tenemos un grandísimo portero, con calidad para aparecer en las noches importantes de Champions, en los momentos y situaciones clave», dijo Xabi Alonso tras la victoria frente a la Juventus.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app