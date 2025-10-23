Las paradas infinitas de Courtois: «He aguantado a Vlahovic, me he hecho grande y he tapado bien el espacio»

Parece complicado pensar que haya un portero mejor que Courtois. No hoy, ni ayer. Sino en la historia. Del Madrid y del fútbol. No hace ruido y no presume, pero cuántos títulos de los que ha ganado el equipo blanco en los últimos siete ... años los hubiera dejado de ganar sin él bajo los palos: «Tenemos un grandísimo portero, con calidad para aparecer en las noches importantes de Champions, en los momentos y situaciones clave», dijo Xabi Alonso tras la victoria frente a la Juventus.

No entró en más elogios el tolosarra en su habitual discurso de poner el foco en el colectivo y no tanto en lo individual. Así es Courtois también, que explicó su parada a Vlahovic con la misma sencillez que pareció hacerla: «El míster quiere que juegue alto, pero en un balón así... Yo tampoco soy muy rápido, pensaba que Militao llegaba, pero Vlahovic es un gran delantero. Así que he aguantado en la portería, me he hecho grande y he tapado bien el espacio. Contento por ayudar al equipo», dijo el belga, que ayer cumplió su partido 300, el cuarto portero con más presencias en la historia del Madrid tras Miguel Ángel, Buyo y Casillas.

Thibaut ya tiene el chip del clásico. En su memoria, las cuatro derrotas de la pasada temporada, tres de ellas por paliza. «Llegamos ambos bien. Después de perder el año pasado con ellos, este año es importante para la Liga que podamos ganar y hacer hueco. Va a ser un partidazo y hay que prepararlo bien». Eso hará Xabi, pero no quiere echarse más peso del que ya tiene con el clásico, a pesar de que tras el 5-2 del Atlético muchas miradas estarán dirigidas hacia él: «Sabemos de la trascendencia de un clásico. El partido está marcado en rojo y vamos a prepararlo bien, pero no hacemos lecturas tan grandes».

El gol de Bellingham fue otra de las buenas noticias de la victoria ante la Juventus. Jude va recuperando poco a poco un nivel óptimo, y parece claro que nadie le saca del once ante el Barcelona: «Se merecía irse contento del partido. Me alegro por todos, pero sobre todo por Jude. Tiene muchas cualidades diferentes. Por eso es tan completo, de los más completos del mundo»