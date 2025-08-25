Xabi, sobre la suplencia de Vini: «Son decisiones pensando en el equipo»

Seis de seis para el Real Madrid, con cuatro goles a favor y cero en contra. Buen inicio de Liga para los blancos, que sumaron en el Tartiere una victoria con Vinicius como suplente. No lo era, por una decisión técnica, desde hacía cuatro años. Medida importante de Xabi: «En el fútbol hay que entender las cosas. Se toman las decisiones pensando en el equipo y hoy ha sido así. Tenemos 25 jugadores y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos. Mi intención es que todos sumen y esa va a ser la tónica durante el año. Vini ha entrado bien y ha sido decisivo, necesitamos a los que salen de inicio y los que entran desde el banquillo», explicó el técnico.

Noticia Relacionada El Madrid es Mbappé y diez más Rubén Cañizares Dos goles del francés, y uno de Vini ya en el 93, con el partido resuelto, le dan el triunfo a los de Xabi en un partido ante un Oviedo de menos a más

En el lugar del '7' entró Rodrygo, su segundo partido como titular de los ocho que ha dirigido Alonso. Lo fue en el primer duelo del Mundial de Clubes, ante el Al Hilal, y desde entonces solo había jugado 24 minutos más. Xabi quedó contento con su rendimiento en su regreso al once: «Ha hecho un buen partido. Se ha asociado bien con Carreras, Arda y Kilyan, y ha tenido situaciones de uno contra uno. Me ha gustado. Repito que necesitamos a todos y Rodrygo es uno más».

Uno más no parece Mbappé, que ha comenzado de dulce la temporada: «Mbappé ha recuperado los cuatro kilos que perdió en el Mundial de Clubes. Le veo bien, enchufado, con ganas, contagiando al resto de compañeros, enganchado en defensa. Lo hizo muy bien ante Osasuna y hoy, también. Las sensaciones son buenas».

Sensaciones positivas también transmitió Carvajal, otra de las novedades en el Tartiere. El viernes hay lista de De la Fuente, y aunque quizás es pronto, ya asoma por la esquina su regreso con la selección: «Carvajal está ya recuperado y tiene muy buenas sensaciones. Necesita un poco más de tiempo, pero ha hecho 85 minutos muy a su estilo: liderando, dándole sentido al juego y siendo muy estable. Ojalá vaya a la selección, sé que él lo desea, y si no es ahora será en la siguiente».

Brilló en ese trabajo oscuro que tiene que hacer Tchouaméni, que con Alonso parece otro jugador. Clave en el 0-1, el francés no deja de crecer desde la llegada de Xabi: «Antes de iniciar la temporada dijimos que teníamos que ganar los tres partidos antes del parón. Hemos ganado dos, con la portería a cero, y tenemos que seguir así», dijo Aurélien: «Tenemos un buen equilibrio entre lo que hacemos ofensiva y defensivamente. Lo más importante ahora es recuperar el balón lo antes posible y así crear ocasiones. No todo es perfecto pero vamos en buen camino»..