Xabi no quiere futbolistas ofendidos y De Zerbi se revuelve por el penalti del 2-1: «No es mano ni en el Bernabéu, ni en Anoeta ni en el Vélodrome»

La victoria del Madrid en su primer partido de Champions la logró con Vinicius de suplente. Medida nunca vista con Ancelotti que demuestra, una vez más, que para Xabi el brasileño no es indiscutible. Y su mensaje es que no será la última vez: «Estamos en un momento del calendario exigente y va a haber minutos para todos. Claro que hay conversaciones privadas con los jugadores, pero se quedan en Valdebebas. Nadie va a jugar todos los partidos y ningún futbolista se puede ofender por no jugar un encuentro. Rodrygo ha hecho buenos minutos. Brahim también… Los cambios están teniendo mucho impacto en todos los partidos. Los que inician no son los únicos importantes. El fútbol no va en esa dirección».

Explicaciones que, seguramente, no consuelen a Vinicius. El brasileño ha perdido su estatus y su lenguaje gestual muestra su disconformidad. Igual que ante el Oviedo sí fue resolutivo desde el banquillo, anoche frente al Marsella estuvo más desacertado, aunque también es verdad que la mano del 2-1 viene de un duelo suyo en el área. Una mano que Nasri, ex del Marsella, criticó durante la retransmisión de televisión y que De Zerbi tampoco entendió: «Eso no es mano ni en el Bernabéu, ni en Anoeta ni en el Vélodrome».

No piensa así Mbappé: «El tema de las manos es muy complicado. A veces dicen que todas las manos se pitan, luego que no… Es complicado tener una lógica. Para mí es penalti, pero puedo entender a la gente que diga que no es penalti. Todo el mundo está perdido con esta regla, no es que está cerca o en el suelo. Pero pita penalti, yo lo tiro, lo meto y ya está».

Xabi no quiso entrar en la polémica, y dijo que la expulsión de Carvajal era evitable. Para De Zerbi, que fue igual de sincero que con el segundo penalti, con una amarilla eso estaría más que resuelto: «A mí eso no me parece juego violento, yo no sacaría roja, pero si la norma lo dice…».

No hay una norma sobre quién tira los penaltis esta temporada en el Madrid, pero es evidente que sí hay una indicación. Se acabó eso de la alternancia de la pasada temporada. Es Mbappé el responsable de ejecutar los lanzamientos desde los once metros y, de momento, pleno en lo que va de temporada. Tres de tres: líder: «Me siento muy bien, pero no pienso en ser el líder, pienso en ser yo, Kylian. En ayudar a mis compañeros y al equipo, y eso son cosas que vienen de manera natural, no se pide. Hay jugadores más jóvenes que yo y espero ayudar a poder sacar la mejor versión de todos».

Una versión que Xabi prometió el día de su presentación, asegurando que quería que la afición dijera con orgullo que 'ese era su Madrid'. En la primera parte contra el Marsella se acercó a eso: «Esto es un proceso. Dentro de tres meses este equipo será mejor».