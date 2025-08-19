Suscribete a
ABC Premium

real madrid - osasuna

Xabi, kilómetro cero

El tolosarra inicia la temporada contra Osasuna en el Bernabéu, al que vuelve once años después de su adiós como jugador. Mastantuono podría tener sus primeros minutos como jugador blanco

Xabi, durante el entrenamiento de ayer en Valdebebas
Xabi, durante el entrenamiento de ayer en Valdebebas efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

19 de agosto de 2014. El Real Madrid recibe al Atlético en la ida de la Supercopa de España (cuando el formato era aún final a doble partido en agosto, con la vuelta en el campo de campeón de Liga) con Xabi Alonso en el ... once de los blancos, entonces entrenador por Ancelotti. Fue el último partido del tolosarra en el Santiago Bernabéu. Diez días después, en una operación inesperada ya en la puesta de sol del mercado de aquel verano, se marchaba al Bayern Múnich. Once años después, Xabi regresa al coliseo blanco y lo hace como entrenador: «El recuerdo que tengo es muy bueno. Volví en un partido con el Bayern en Champions, en 2017, y recibí mucho cariño aquel día. Estoy expectante y con ganas de sentir la conexión con la gente, pero que pase lo que tenga que pasar. No espero nada en concreto».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app