Xabi, kilómetro cero

19 de agosto de 2014. El Real Madrid recibe al Atlético en la ida de la Supercopa de España (cuando el formato era aún final a doble partido en agosto, con la vuelta en el campo de campeón de Liga) con Xabi Alonso en el ... once de los blancos, entonces entrenador por Ancelotti. Fue el último partido del tolosarra en el Santiago Bernabéu. Diez días después, en una operación inesperada ya en la puesta de sol del mercado de aquel verano, se marchaba al Bayern Múnich. Once años después, Xabi regresa al coliseo blanco y lo hace como entrenador: «El recuerdo que tengo es muy bueno. Volví en un partido con el Bayern en Champions, en 2017, y recibí mucho cariño aquel día. Estoy expectante y con ganas de sentir la conexión con la gente, pero que pase lo que tenga que pasar. No espero nada en concreto».

El Madrid de Xabi Alonso echa a andar esta noche tan solo con 15 días de pretemporada en sus piernas. Ningún estamento del fútbol español consideró que haber acabado la temporada el pasado 9 de julio, tras caer en la semifinal del Mundial de Clubes contra el PSG, era motivo suficiente para darle unos cuantos días más de preparación. Se podía haber jugado contra Osasuna en la semana de la primera ronda de Copa, en octubre, pero Xabi no quiere excusas para el estreno de su Madrid: «Este asunto ya es inamovible. Nuestra petición era por la salud de los jugadores, por respetar su periodo de descanso y de preparación, pero no hay que buscar excusas. El equipo puede competir ante Osasuna. Las ganas y el corazón, muchas veces, empujan más que las piernas».

A pesar de la versión mini de pretemporada, a ojos de Alonso las sensaciones son buenas. Ve energía e ilusión en sus jugadores, pone el acento en lo trabajado ya en Estados Unidos, y esquiva el pase cuándo se le cuestiona si el mercado está cerrado: «Cuento con todos los jugadores de mi plantilla y necesito que todos estén al cien por cien».

La última incorporación, que está en la convocatoria de esta noche a pesar de solo llevar cuatro entrenamientos, es Mastantuono. Como ya hiciera durante el Mundial de Clubes, Xabi elogia sin mesura al argentino, que hoy podría tener sus primeros minutos con la camiseta del Madrid: «La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad. Era un hombre, de 17 años, y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía vértigo de dar el paso y venir al Madrid. En estos días he visto que tiene ese espíritu argentino de guerrero, que tiene calidad y una pierna zurda espectacular. Va a tardar muy poco tiempo en integrarse y claro que podría tener minutos contra Osasuna».

Quién seguro no los tendrá serán los lesionados Bellingham, Camavinga, Mendu y Endrick. Tampoco Rudiger, que aún debe cumplir un partido de sanción (le cayeron seis) por perder la cabeza en la final de Copa del pasado año. El resto, están listos y si no hay sorpresas, será el mismo equipo que jugó ante el Tirol, con la novedad de Valverde por Ceballos.