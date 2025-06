Xabi Alonso y su charla con Rodrygo: «Puedo contar hasta un punto. Se tomó un tiempo, reseteó, y ahora le veo con ganas de disfrutar»

Apareció Xabi Alonso con media hora de retraso en el vestuario reconvertido en sala de prensa para el torneo, pero mereció la pena la espera. 28 preguntas y 31 minutos de una comparecencia futbolera y humana en la que volvió a mandar un mensaje de optimismo e ilusión, como hizo en su presentación, pero con los pies en el suelo: «La idea es que el último día aquí, que esperemos que sea en la final, se vea un mejor equipo que mañana. No nos obsesionamos con llegar a la final. Estamos en construcción y hay que seguir el proceso», explica Alonso.

No ha tenido nada más que tres entrenamientos con la totalidad de la plantilla y magia no puede hacer, pero tiene claro en lo que hay incidir aquí en Estados Unidos: «Si tenemos mejores distancias tanto con como sin balón, vamos a estar mejor posicionados. Tenemos que ser un equipo más corto», dice Xabi, que como Ancelotti puso el dedo en la llaga del compromiso: «Es fundamental que haya ese equilibrio ofensivo y defensivo, y que todos estén involucrados en todas las fases del juego. Hemos tenido poco tiempo, pero vamos a intentar ser lo más efectivos posibles. Los partidos nos dirán muchas cosas. Mañana empieza el rock and roll».

Xabi, que en su presentación habló de encender al Bernabéu, también espera esa llama en los jugadores: «Los jugadores están con ganas y con ilusión. La recepción ha sido buena, hay entrenador nuevo, nuevos estímulos… pero ahora hay que mostrarlo en el campo. Está bien entrenar y hablar de cosas, pero lo que ya quiero es ver al equipo. Queremos ganar, eso es lo primero, pero cómo ocurre va a tener su valor. Tenemos que reconocernos como equipo», dice un Alonso que evitó poner la excusa de jugar a las 15.00 horas con más de 30 grados y una humedad altísima, y que el césped no esté todo lo bien que se supone que debería estar: «Me preocupa cero porque es lo que hay. Condiciona mucho, claro, pero tenemos que adaptarnos y llevarlo bien. No he visto aún el campo, pero espero que esté bien y que lo mojen antes del partido».

Hubo muchos nombres propios en las preguntas a Xabi. Rodrygo fue el primero. El tolosarra ya ha hablado con él, en esa charla que adelantó ABC el pasado 9 de mayo que quería tener el brasileño con Alonso, y contó algo de la conversación: «Puedo contar hasta un punto. Sé que el final de la temporada no fue fácil para él, pero se tomó un tiempo importante, reseteó, tampoco fue con la selección, y lo veo con ganas de disfrutar y aportar. Es un jugador con una enorme calidad, hemos compartido cosas y ahora toca ponerlas en práctica».

El segundo nombre fue Mastantuono, el tema favorito de las decenas de periodistas argentinos que cubren el torneo: «Es un chico con mucho presente y un futuro brutal. Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él por la ambición y madurez que me mostró. Y esas cosas no pasan por casualidad», dijo Xabi negándose a entrar en más detalles de lo que hablaron ante la insistencia de los periodistas argentinos. Uno de ellos le dijo que el 'Muñeco' Gallardo estaba molesto (utilizó exactamente el término 'movilizado') por el anuncio de su fichaje por parte del Madrid justo antes del estreno de River en el torneo. Alonso tiró de ironía: «Pues he visto ahora a River, han ganado 3-1, han jugado bien y no les he visto muy 'movilizados'»

De Bellingham y Modric también habló Xabi: «Jude tiene capacidad de abarcar campo, pero tiene que partir de la posición correcta. Él tiene alma de centrocampista y calidad para participar en la elaboración. Hay que encontrarle en las posiciones correctas. En cuanto a Modric hay es fácil manejar su situación porque siempre hemos tenido buena relación. Tanto como compañeros, primero, luego como amigos y ahora como entrenador y jugador. Me gusta la influencia tan buena que tiene en los jóvenes. Queremos disfrutarle estas semanas».

En cuanto a Mbappé, seguirá siendo el 9', pero un '9' dinámico que espera tenerle en el debut, aunque eso lo dirá su estado febril: «Veremos cómo se levanta mañana. Hay que esperar. Mbappé es un delantero dinámico, no es un '9' de área. Creo que se pueden automatizar ciertas ideas dentro de sus cualidades, pero no es un '9' referencia, aunque sí es un '9' que mete muchos goles».

Sobre Vini, piropos en lo personal: «A Vini no le conocía, le había visto mucho y solo en diez segundos ya le reconocí. Su forma de ser, de comunicarse… Es un jugador muy pasional y emocional, y hay que estar cerca suyo. Tiene un gran corazón y tenemos que utilizarlo bien».

Por último, mandó un mensaje positivo de lo que está siendo el torneo: «Me ha gustado lo que he visto. Los equipos brasileños han dado muy buen nivel y van a ser equipos difíciles. A veces nos creemos que no hay nada más fuera de Europa, y fuera de Europa hay muy buenos equipos».