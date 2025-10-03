Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL / REAL MADRID

Xabi Alonso: «Ningún jugador me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición»

El tolosarra ha querido repasar algunas de las cuestiones más acuciantes de su equipo en la rueda de prensa previa al partido de este fin de semana contra el Villarreal

Valverde vuelve a la carga: «Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar»

Xabi Alonso: «Ningún jugador me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición»
Xabi Alonso: «Ningún jugador me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición» EFE

Jorge Vicente Catalá

Ciudad Deportiva del Real Madrid

Antes del riguroso parón de selecciones de octubre y aún con el peso de la derrota frente al Atlético encima, el Real Madrid se prepara para recibir este sábado a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu al Villarreal de Marcelino, Pépé y compañía, lanzado cuesta abajo y en patines este inicio de curso. El técnico tolosarra, pues, ha tenido a bien repasar algunas cuestiones relativas a su equipo en rueda de prensa, previa a.

El telón de fondo, sin duda, corre a cargo de Fede Valverde, cuyas declaraciones y gestos más ínfimos han tornado esta última semana en temática candente, también por su ausencia frente al Kairat Almaty el pasado martes y su disgusto por jugar de lateral. Alonso se ha mantenido en sus trece: «Ningún jugador me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición determinada. Eso no ha pasado. Todos quieren jugar, y todos tienen muy buena predisposición. En base a eso, seré yo el que decida, pensando en lo mejor para el equipo».

Ha continuado: «Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo junto a los jugadores y de poder hablar con ellos y corregir cosas. Tengo la sensación de que el equipo es lo más importante, de que todos van a ser importantes y van a tener su momento. Habrá tramos en que unos y otros jueguen más o menos, eso es natural. No es ninguna situación nueva, sabemos que tenemos que convivir con ella y también que volverá a darse en el futuro, siempre. No me preocupa».

Sobre el Villarreal, ha querido decir: «Jugamos contra un equipo que llega en muy buen momento, así que necesitaremos estar a un gran nivel colectiva e individualmente. Es un partido importante, justo antes del parón». Y confirma: «Valverde está preparado para mañana».

Eso sí, Xabi no ha querido dejar pistas a Marcelino y ha eludido las preguntas relativas al posible once a sacar. Las causas de Bellingham y Endrick, quien lleva alrededor de tres semanas «entrenando muy bien con el grupo», han quedado en el tintero. Pero sí ha hablado sobre la complementariedad del inglés con Arda Güler: «Claro que creo que pueden ser complementarios. Hay que ver cómo colocamos el resto de piezas, aunque necesitamos cierto equilibrio. Para mí es muy importante hacer llegar el balón a la posición del '10'. En fin, que se vayan encontrando, que fluyan y que se sientan cómodos. Sé que Jude y Arda lo pueden hacer, les he visto».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app