Xabi Alonso: «Ningún jugador me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición»

Antes del riguroso parón de selecciones de octubre y aún con el peso de la derrota frente al Atlético encima, el Real Madrid se prepara para recibir este sábado a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu al Villarreal de Marcelino, Pépé y compañía, lanzado cuesta abajo y en patines este inicio de curso. El técnico tolosarra, pues, ha tenido a bien repasar algunas cuestiones relativas a su equipo en rueda de prensa, previa a.

El telón de fondo, sin duda, corre a cargo de Fede Valverde, cuyas declaraciones y gestos más ínfimos han tornado esta última semana en temática candente, también por su ausencia frente al Kairat Almaty el pasado martes y su disgusto por jugar de lateral. Alonso se ha mantenido en sus trece: «Ningún jugador me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición determinada. Eso no ha pasado. Todos quieren jugar, y todos tienen muy buena predisposición. En base a eso, seré yo el que decida, pensando en lo mejor para el equipo».

Ha continuado: «Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo junto a los jugadores y de poder hablar con ellos y corregir cosas. Tengo la sensación de que el equipo es lo más importante, de que todos van a ser importantes y van a tener su momento. Habrá tramos en que unos y otros jueguen más o menos, eso es natural. No es ninguna situación nueva, sabemos que tenemos que convivir con ella y también que volverá a darse en el futuro, siempre. No me preocupa».

Sobre el Villarreal, ha querido decir: «Jugamos contra un equipo que llega en muy buen momento, así que necesitaremos estar a un gran nivel colectiva e individualmente. Es un partido importante, justo antes del parón». Y confirma: «Valverde está preparado para mañana».

Eso sí, Xabi no ha querido dejar pistas a Marcelino y ha eludido las preguntas relativas al posible once a sacar. Las causas de Bellingham y Endrick, quien lleva alrededor de tres semanas «entrenando muy bien con el grupo», han quedado en el tintero. Pero sí ha hablado sobre la complementariedad del inglés con Arda Güler: «Claro que creo que pueden ser complementarios. Hay que ver cómo colocamos el resto de piezas, aunque necesitamos cierto equilibrio. Para mí es muy importante hacer llegar el balón a la posición del '10'. En fin, que se vayan encontrando, que fluyan y que se sientan cómodos. Sé que Jude y Arda lo pueden hacer, les he visto».

Más temas:

Real Madrid