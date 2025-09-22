real madrid
Xabi Alonso: «Me meto en un problema si digo el tridente que más me ha gustado»
El entrenador tolosarra pone el acento en seguir sumando de tres en tres, le quita de nuevo hierro al enfado de Vinicius y 'pasa' del Balón de Oro: «Yo no voto, no estoy en eso»
Visita mañana el Madrid al Levante en una semana de jornada intersemanal y de derbi el sábado en el Metropolitano. Seis puntos en juego en apenas cuatro días que, además de reafirmar a los blancos en el liderato, podrían suponer el adiós por completo del ... Atlético a la pelea por el título. Pero ese ahora no es el mayor problema de Xabi. El caso Vinicius, cómo no, centró el debate en su comparecencia ante los medios.
«Estoy contento con lo que está haciendo y él tiene que sentirse a gusto porque hay mucha temporada por delante. Yo he sido jugador y cuando me cambiaban no era el mejor momento. Lo llevó con normalidad y naturalidad. No hago una gran bola de esto», dijo el tolosarra, sin mojarse en que formación de ataque de las que ha probado hasta ahora le ha seducido más: «Esta es complicada de responder, me metería en un problema. Estoy contento y necesitamos a todos. Debemos evolucionar en algunas facetas, eso está claro. Pero hay una base que se está construyendo y va a ser sólida para lo que queda de temporada. Alguno podía llevar más goles, otros esperan el primero... pero todos están con ganas».
Sí que fue claro a la hora de hablar de Carreras, una de las sensaciones del Madrid en este inicio de curso: «Era optimista, pero su personalidad y lo competitivo que es me ha sorprendido gratamente. Comete muy pocos errores y tiene una gran mentalidad. Es sorprendente el impacto tan instantáneo que ha tenido. Su rendimiento está siendo excelente».
Todavía hay que esperar para ver el rendimiento que ofrece Camavinga, que solo ha jugado un minuto en la era Xabi. Regresó el sábado ante el Espanyol tras cuatro meses de baja: «Estoy expectante porque disponible con nosotros ha estado poco tiempo. Le he visto en los entrenamientos, pero tengo ganas de verle en el campo. Tiene un potencial enorme y muchas cualidades. Eduardo es un proyecto individual dentro del proyecto colectivo y tiene mucho recorrido. Individualmente tiene cosas diferentes desde esa zona del 6, es dinámico, traspasa líneas…».
Si no hay sorpresa, será Dembélé, un compatriota de Camavinga, el que se lleve está noche el Balón de Oro, pero Xabi no quiere saber nada del premio: «No es mi tema. No soy parte del jurado. No he pensado mucho en esto porque solo pienso en el Levante».
