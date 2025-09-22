Suscribete a
Xabi Alonso: «Me meto en un problema si digo el tridente que más me ha gustado»

El entrenador tolosarra pone el acento en seguir sumando de tres en tres, le quita de nuevo hierro al enfado de Vinicius y 'pasa' del Balón de Oro: «Yo no voto, no estoy en eso»

Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Visita mañana el Madrid al Levante en una semana de jornada intersemanal y de derbi el sábado en el Metropolitano. Seis puntos en juego en apenas cuatro días que, además de reafirmar a los blancos en el liderato, podrían suponer el adiós por completo del ... Atlético a la pelea por el título. Pero ese ahora no es el mayor problema de Xabi. El caso Vinicius, cómo no, centró el debate en su comparecencia ante los medios.

