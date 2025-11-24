Xabi Alonso: «Hablé con Vinicius de no salir de inicio y lo entiende»

Alta temperatura en la sala de prensa del Martínez Valero. Xabi Alonso buscó justificaciones siempre e insistió en las respuestas en el momento en el que se les pudo ir el partido: «Creo que tras el 1-1 nos ha faltado continuidad. Su segundo ... tanto nos hizo daño cuando debíamos estar nosotros para darle la vuelta al marcador».

Y entraban en sus explicaciones la suplencia de Vinicius: «Habíamos hablado de esa situación, de no salir de inicio. Él lo entiende y sabía el impacto que podía tener saliendo después». Y siguió sobre el brasileño: «Nos ha dado amplitud al equipo, pero creo que nuestro momento era el 1-1, tras el empate, porque nos teníamos que haber volcado más y su segundo gol nos ha dolido».

La preocupación sobre los resultados y el juego del equipo en las últimas semanas le inquietan al vasco, aunque relativamente: «Intento sacar conclusiones de lo que hacemos bien y de lo que hay que mejorar, pero nos ha faltado algo más tras lograr el empate a uno. Aún así no estamos lo contentos que nos gustaría. Pero creo que estamos con la energía de conseguir una buena dinámica».

Tiene claro que no cree que el equipo se le haya caído con los últimos resultados: «El equipo sigue compitiendo aunque los resultados y el juego sí que son mejorables. Somos autocríticos, pero la línea y el espíritu es bueno y tenemos que tener claro que ante la adversidad debemos responder. Somos un club que vivimos con las críticas y queremos mejorar».

No trató de excusarse tras varios partidos sin ganar: «Esto es fútbol y, tras una buena dinámica, ahora llevamos unos resultados que no queríamos. Nos quedan muchos partidos y hay que pensar en el siguiente».

Tampoco quiso buscar malos rollos en el vestuario: «La conexión con la plantilla va mejorando porque tenemos más tiempo y más trato juntos. Vamos todos en el mismo barco y celebramos las victorias juntos,. El día a día es bueno pero hay que revertir este momento».

Sarabia, enfadado

El orgullo de Sarabia, el entrenador del Elche, tras el partido se mezclaba con la frustración del empate: «Hemos hecho un partidazo descomunal y se lo he dicho a los jugadores. Una pena, porque es falta clarísima el segundo gol del Real Madrid, pero el VAR está para eso. No quiero hablar del árbitro sino del partido que hemos hecho, aunque creo que ese gol es clave porque hay un remate y un golpe a mi jugador. No es un lance del juego, es una falta clarisima«.

Entre tanta solvencia quiso destacar: «Hemos tenido capacidad para robar, correr y generar pero nos ha faltado balón parado». Aún así sabe que «hoy lo hemos tenido que hacer un poco diferente, pero llevamos año y medio trabajando en Elche, con una base buena y una adaptación de los nuevos muy buena, pero el equipo está fuerte y convencido y vemos, tras analizar lo que hacemos, que lo hacemos bien».