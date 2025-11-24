Suscribete a
ABC Premium

Elche 2 - 2 Real Madrid

Xabi Alonso: «Hablé con Vinicius de no salir de inicio y lo entiende»

El entrenador del Real Madrid habla sobre la crisis repentina del equipo: «El equipo sigue compitiendo aunque los resultados y el juego sí que son mejorables»

El polémico empate del Real Madrid: «Debió anularse porque el golpe fue claro»

Xabi Alonso, preocupado en Elche
Xabi Alonso, preocupado en Elche EP

Ángel García

Elche

Alta temperatura en la sala de prensa del Martínez Valero. Xabi Alonso buscó justificaciones siempre e insistió en las respuestas en el momento en el que se les pudo ir el partido: «Creo que tras el 1-1 nos ha faltado continuidad. Su segundo ... tanto nos hizo daño cuando debíamos estar nosotros para darle la vuelta al marcador».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app