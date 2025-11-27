Suscribete a
champions | olympiacos - real madrid

Xabi toma aire: «No he me quitado un peso de encima. No soy un novato y sé que esto no es un camino de rosas»

El entrenador tolosarra destaca el gran partido de Vinicius, valora los tres puntos que rompen la mala dinámica y Mbappé saca la cara por él: «Tenemos que protegerle»

Xabi y Mendilíbar se saludan antes del inicio del partido
Rubén Cañizares

Enviado especial a Atenas

El Real Madrid se fue de Atenas con menos peso del que vino. Xabi lo negó, pero llegó con un carro de dudas a la capital griega, y se fue con tres puntos y un quinto puesto que le dejan muy cerca de cerrar ... el top 8 de cara a los cruces: «No me he quitado un peso de encima. Yo llegaba mucho más tranquilo de lo que pensabais. No soy un novato y esto no es siempre un camino de rosas», dijo Alonso, cuyo discurso específico del partido se centró en la victoria: «Hoy teníamos que ganar y romper con la dinámica que llevábamos».

