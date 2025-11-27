Xabi toma aire: «No he me quitado un peso de encima. No soy un novato y sé que esto no es un camino de rosas»

El Real Madrid se fue de Atenas con menos peso del que vino. Xabi lo negó, pero llegó con un carro de dudas a la capital griega, y se fue con tres puntos y un quinto puesto que le dejan muy cerca de cerrar ... el top 8 de cara a los cruces: «No me he quitado un peso de encima. Yo llegaba mucho más tranquilo de lo que pensabais. No soy un novato y esto no es siempre un camino de rosas», dijo Alonso, cuyo discurso específico del partido se centró en la victoria: «Hoy teníamos que ganar y romper con la dinámica que llevábamos».

Alonso reconoció que el equipo debe mejorar en defensa, pero no estaba por la labor de poner el foco ahí. Cinco goles y un arsenal de ocasiones le han hecho el Elche y el Olympiacos en 180 minutos: «Me quedo con los tres puntos y con que han sido horas previas en Grecia positivas y productivas, que nos han ayudado a seguir creciendo. Me ha gustado la unión de los jugadores y su implicación», dijo Alonso.

Como la de Vini, que estuvo brillante: «Me da mucha pena el gol anulado, porque es una jugada que la hablamos y le hubiese dado una buena sensación marcar». Goles que se le caen del bolsillo a Mbappé, que ya suma 22 de los 40 del Madrid esta temporada: «Los compañeros me dan balones de mucha calidad», dijo el galo, que defendió a Alonso: «Tenemos que proteger al entrenador. Nosotros estamos muy unidos, y lo que se habla son cosas de la prensa». Una protección en la incidió Camavinga: «Le vamos a ayudar»