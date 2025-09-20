Botella al suelo y rebote de Vinicius con Xabi Alonso: «Quizás le podía haber cambiado algo más tarde»

Xabi Alonso tiene muchas virtudes. La más importante, claro, es que es un entrenador muy bueno, pero eso no es suficiente para dirigir al Madrid. Luego hay 25 egos en uno de los vestuarios más complicados del mundo, sino el que más, que manejar. Hay que ser valiente, pero también tener mano izquierda. Que se lo pregunten a Mourinho, Zidane o Ancelotti. No todos salieron bien parados. Veremos qué pasa con Xabi, pero es evidente que el modo de gestionar los minutos de Vinicius va a marcar mucho camino esta temporada.

Tras la suplencia de Champions, el brasileño volvió a ser titular. Volvió a mostrar el nivel de estos últimos meses. Poco acertado en el uno contra uno y sin puntería en el disparo. Y otro nuevo cambio. Ninguno de los cuatro partidos en los que ha sido titular esta temporada el brasileño lo ha acabado sobre el campo, y eso no le gusta nada. Como tampoco ser suplente: «Hoy le ha faltado el gol y es una pena que no lo haya conseguido. Le he quitado en su mejor momento y quizás podía haber esperado algo más para cambiarle, pero necesitábamos gente de refresco. Franco también se ha contrariado cuando le he dicho que le cambiaba. Muy contento no se ha quedado, pero necesitamos a todos», explicó Alonso tras el partido.

El cambio de Vinicius coincidió con la pausa de hidratación. Así que tampoco se pudo palpar el sentir actual del Bernabéu con el nuevo estatus del brasileño, que mostró su enfado con el cambio lanzando una botella de agua al suelo. De hecho, el tolosarra tuvo que calmarle y cogerle los brazos para explicarle la sustitución. Evidentemente, no encontró consuelo Vinicius en los motivos que le dio Xabi, y el brasileño se marchó directamente al vestuario, aunque poco después salió de él y se sentó en el banquillo para ver desde ahí el final del partido.

Un encuentro que no pasará a la historia del Madrid. Victoria poco vistosa, pero victoria. A Xabi esto también le vale, claro: «Ha sido una victoria solvente, más que brillante, pero es buena. Con control, sin situaciones que nos estresen... Igual no son las más divertidas, pero a mí me gustan. El 2-0 ha sido importante de cara a manejar el partido. Es una victoria para seguir creciendo y a pensar ya en el martes».

Le toca al Madrid visitar al Levante, y ahí volverá ya Huijsen. Pero el Madrid encontró ante el Espanyol un buen nivel de Asencio, algo que necesitaba el chaval tras su desastroso Mundial de Clubes: «El Mundial era un contexto diferente. Ha estado serio y solvente, y es muy buena noticia para el equipo y para él el hecho de tener buenas sensaciones».