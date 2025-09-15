Xabi Alonso: «No me hubiera ido tranquilo del Madrid si no ganamos la Champions»

Jugó Xabi Alonso su último partido de Champions con la camiseta del Bayern en el Bernabéu. Era abril de 2017, y el equipo blanco eliminó al bávaro por un global de 6-3 (1-2 en Múnich y 4-2 en el coliseo blanco). Ocho años y medio han pasado desde entonces. Esta noche, en el estreno continental, con el Marsella como oponente, dirige el tolosarra su primer partido europeo como entrenador del Madrid.

«Es un honor, un orgullo y una motivación ser el entrenador del Madrid. Y en una Champions aún más, porque ya sabemos lo especial que es esta competición para el club», dijo el tolosarra. Xabi, cuestionado sobre si se fue demasiado pronto del Madrid, justo nada más ganar la Décima, semilla de las tres Champions en los siguientes cuatro años que se ganaron, no cree que tomara una decisión errónea: «No, no, fueron cinco años muy intensos. Nos costó mucho ganar la Décima. Si no la hubiera ganado, no me hubiera ido tranquilo. Nos quedamos en tres semifinales antes de ganar la de 2014. Entonces, muchos aprendimos que para ganar hay que perder y, a veces, bastante. Luego, ya llegaron los años de Zizou que fueron increíbles. Algo histórico y único».

La irrupción de la Champions no evitó que Xabi recibiera una batería de preguntas sobre lo sucedido el sábado en Anoeta, pero Alonso despejó con maestría todas las preguntas. También la de por qué le dijo a Gil Manzano que sus decisiones le incitaban a pensar mal de ellos: «Después del partido había mucha tensión, y hablamos. Ya comenté lo que pensaba en la sala de prensa. Pasamos página y miramos hacia la Champions, que es lo importante. No quiero que sea un monotema el tema arbitral. Lo que pasó en Anoeta está claro y suficientemente comentado».

Además, el técnico blanco aseguró que le parecía bien que el club acudiera a la FIFA en defensa de sus legítimos intereses y que a él los árbitros le dejaban igual de tranquilo antes de un partido de Champions que de Liga. En eso, no piensa igual que Ancelotti. Cero polémica, también con el inesperado control antidoping que pasaron seis jugadores esta mañana justo antes del entrenamiento. Controles por parte de LaLiga, y no la UEFA, lo que causó sorpresa en el club, aunque Xabi lo quiso dar más relevancia: «Este tema del antidoping no está en nuestra mano. Son protocolos de la Liga. Se ha retrasado un poco el entreno y ya está».

Mbappé fue otro de los ítems más utilizados en su comparecencia. Xabi está muy contento con este inicio de temporada del francés: «Después de que el Mundial fuera un poco light con Kylian, por la gastroenteritis, era optimista desde que se conectara pronto. Le necesitamos a este nivel y necesitamos la calidad colectiva del grupo para que él haga lo suyo diferente. Por personalidad, por experiencia y por influencia que tiene en el resto, es un líder del vestuario, pero no le veo ansioso a Mbappé por ganar la Champions aunque él aún no la haya logrado».

Antes que Xabi Alonso habló Tchouaméni. El mediocentro, uno de los jugadores más en forma del Madrid en 2025, elogió el legado de Ancelotti, hablando de él como el mejor entrenador de la historia del fútbol, valoró como positivo el cambio de metodología que ha traído Xabi y soltó un pellizco de monja a lo sucedido el sábado en Anoeta: «Los árbitros intentan hacer lo mejor, pero hacen errores como nosotros. Lo más importante fue ganar el sábado, y sobre los árbitros no tengo nada que decir. Todos han visto lo que ha pasado».