Xabi habla de final de temporada y no de inicio, y Luis Enrique niega haber puesto el freno: «Tengo el móvil lleno de mensajes de culés»

Xabi Alonso apareció por la sala de prensa del Metlife Stadium con su peor cara desde que cogió el Madrid hace solo un mes. Él no tuvo la culpa de que Asencio y Rudiger le destrozaran el plan de partido en solo ocho minutos, pero sí quizás en no intentar algo distinto tras ese desgraciado inicio: «Es mi primer tropiezo, soy autocrítico. La mala noticia para mí, es que no va a ser mi última derrota. Si pienso que no voy a perder nunca, me engañaría. Duele perder así y quedarnos eliminados en semifinales», dijo Xabi, sincero tras el 4-0.

El tolosarra entiende que el foco, además de los errores que condicionaron el resto del partido, se ponga en él: «Hoy, el análisis de todas las decisiones se mirará con un prisma diferente y yo también lo haré. Era una situación complicada tras ese 2-0. El PSG es un proyecto hecho y nosotros estamos empezando. Por intentar ser valiente no iba a ser mejor. No era fácil jugar esos momentos porque no nos encontrábamos en el campo y había que templar. La pena fue encajar el 3-0 antes del descanso».

Alonso quiso poner un punto y aparte tras la dolorosa derrota frente al campeón de Europa: «Este es el último partido de la temporada 24-25, y la temporada 25-26 la vamos a empezar de cero, no desde este partido ante el PSG. De este Mundial sacaremos cosas positivas y nos vamos mejor equipo, aunque ahora sea complicado de explicarlo»

Fue Courtois el mejor del Madrid. El belga, junto a Gonzalo, Huijsen y Guler han sido las noticias más positivas del equipo durante el torneo, pero no parece el mejor consuelo que tu rival te meta un meneo y tu guardameta te haya salvado de una humillación mayor: «La de hoy en una hostia de la que nos tenemos que levantar. Tenemos que pedir perdón a la afición. Hoy nos ha faltado presionar colectivamente, y los dos errores nos han condenado un poco».

En el PSG, felicidad completa de Luis Enrique. Su equipo está a un solo partido de ganar todos los títulos de la temporada, tras un partido del que no quiso hacer sangre respecto a Xabi: «No hay que valorar nada porque no ha tenido tiempo de trabajar ni de entrenar. Su proyecto acaba de comenzar».

No así el del PSG, que además de hacer feliz a su gente, también lo hizo al barcelonismo: «Tengo el móvil lleno de mensajes de culés felicitándome. No creo que hayamos puesto el freno de mano. Hemos dado el cien por cien porque delante estaba el Madrid, que ha sido, es y será siempre grande, pero había jugadores cansados, con calambres, hacía calor y en tres partidos teníamos una final. Pero en ningún caso los cambios fueron para echar el freno».