Xabi Alonso: «Es parte del proceso que Arda cometa errores»

Se acabó la aventura del Madrid en Miami, aunque si elimina el sábado al Borussia volvería a Palm Beach para tener un último entrenamiento allí antes de la semifinal. Pero el equipo blanco se adentra ya en el desenlace del torneo, y eso significa jugarse las habichuelas en Nueva York. Para empezar, este sábado disputa el primero de los tres partidos que espera jugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, unos cuartos contra el Borussia: «Son un equipo top de Europa. Con el Bayer jugamos contra ellos en mayo y esperamos lo mismo que entonces. Partido intenso y de gran nivel. Kovac lo está haciendo bien», dijo Alonso.

El técnico del Madrid, que mandó condolencias en su nombre y en el de los jugadores a la mujer e hijos de Diogo Jota y a la familia de su hermano, no confirmó la presencia de Mbappé en el once. Duda que mantiene hasta mañana. Ante la Juventus, ya informó este periódico que no saldría de inicio, pero contra el Borussia no está descartado, a pesar de no estar aún al 100%: «Decidiremos mañana. Los jugadores tienen que saber el once antes que vosotros. Así será toda la temporada. Os decepcionaré con estas respuestas», dijo Alonso, a la vez que elogió el papel de Gonzalo: «Lo está haciendo muy bien y claro que puede ser complementario a Mbappé».

A Xabi se le preguntó en varias ocasiones por su impacto cada vez que hay un 'cooling break'. Prefirió quitarse mérito y puso en duda que los 'tiempos muertos' en el fútbol deban de ser fijos: «Hay que dar las instrucciones más efectivas, pero en condiciones normales de climatología no tengo claro que sea lo mejor».

Como lo mejor es que, aunque comenta fallos, se insista con Guler en esa posición de doble '6'. Xabi acepta el peaje de balones y duelos perdidos por su falta de hábito y su 'fragilidad' física: «Arda tiene que anticipar antes que reaccionar. Si la posición es mejor, llegas antes al duelo. Hará fallos, pero también aciertos. Es el momento de invertir para que haya un desarrollo de él. Lo está haciendo bien, y le seguimos empujando para que madure y pueda cometer errores».

Errores, de momento, no comete Rodrygo, que apenas está contando en el torneo. Xabi desveló que habló ayer con él y le ve animado y con ganas. «Le veo con mentalidad positiva», dice Alonso, que elogia el papel de Al-Hilal y de los equipos brasileños en este Mundial: «Es muy bueno lo que está pasando en el torneo porque en Europa estamos 'championizados'».