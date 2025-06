Xabi Alonso: «La cantera necesita su espacio, pero el Madrid exige ganar»

El fútbol de élite no entiende de tiempos. Sobre todo, en el Madrid. Solo lleva tres semanas Xabi Alonso al frente del banquillo blanco, pero ya se juega hoy sus posibilidades de seguir, o no, en el Mundial de Clubes. Un proyecto de construcción bajo la exigencia del resultado. A Estados Unidos, el Madrid ha venido a poner la primera piedra de un nuevo proyecto, pero también a ganar: «Ya llegan los partidos decisivos. Es un partido importante. Ahora es un todo o nada y la Juventus es un grande. Es un equipo muy de Tudor, con las ideas claras, calidad individual y colectiva, y jugadores de nivel muy competitivos. La referencia nuestra no es el partido contra el City, son otros partidos».

En principio, no jugará Mbappé de inicio. Alonso dijo que está mejor, que hablará mañana por la mañana con él y que tiene altas probabilidades de jugar, pero no parece que vaya a ser de titular. Repetiría Gonzalo, la sensación del torneo, y ejemplo de que la cantera del Madrid existe, y no solo para sacar dinero: «Nuestro objetivo es ganar partidos. Cómo ganarlos y con qué jugadores, si del primer equipo o del Castilla, eso ya lo decidiremos. La cantera del Madrid tiene jugadores competitivos y tiene que tener su espacio, pero el Madrid es muy exigente».

Rodrygo, una vez más, fue otra vez nombre propio en la rueda de prensa. Sus palabras siempre se circunscriben a este torneo, sin ir más allá: «Rodrygo va a ser importante. En estos campeonatos cortos, son tan importantes los que inician como los que entran. Le veo bien anímicamente, pero luego la decisión de quién juega es mía».

Como decisión suya es la de incluir drones en los entrenamientos, algo que hacía en el Leverkusen: «Con el dron intentamos grabar desde otra perspectiva, sobre todo para trabajos tácticos y de movimientos. Aquí no tenemos las cámaras fijas de Valdebebas, y el dron nos ayuda, pero no creo que sea algo especial. Lo hacen muchos clubes».

Estarán en la convocatoria Militao y Carvajal, que regresan a una convocatoria ocho y nueve meses después de romperse sus respectivos cruzados. Será complicado que tengan minutos, pero su inclusión en la lista será un impulso para ellos y para el grupo, necesitado de todo apoyo, tanto de los que juegan cómo de los que no: «La conexión del grupo es importante», asegura Xabi.

Alonso, que valora positivamente el papel de los brasileños en el Mundial y el propio torneo en sí, y no concuerda con las voces críticas hacia el campeonato, fue preguntado por cómo estaba él tras tres semanas en el cargo: «Gracias por la pregunta. Es la tercera semana desde que empezamos, y estoy contento y con ganas. Me recuerdan muchas cosas a las concentraciones como jugador. Mucha gente del club no ha cambiado, pero claro que ha cambiado mi rol. Se trata de gestionar jugadores y personas. Hay que generar lazos de confianza que te permitan construir para el futuro. El tiempo que estamos aquí, con desayunos, comidas y cenas nos ayuda a acelerar eso y conocernos mejor. Y cuando acabe el torneo nos iremos de vacaciones y nos daremos un tiempo (risas)».

Ahora toca sentar las bases, y ahí Xabi insiste en la palabra equipo: «Hay que explotar la idea colectiva, que seamos un equipo y que los once estemos comprometidos. Así, la calidad individual será beneficiada y los atacantes deben generar la diferencia. A mí me va costar enseñarle a Mbappé cómo regatear y cómo marcar goles. Mi trabajo es enseñarles cómo llegar hasta ahí»