Xabi Alonso: «Con lo que tenemos poder tener un medio del campo dominante»

Es evidente que Xabi Alonso no tiene una lámpara mágica y no puede hacer milagros tras solo una semana de entrenamientos, un equipo plagado de bajas, entre ellas otra vez Mbappé, pero la realidad es que el Mundial de Clubes se ha empinado con el empate contra el Al-Hilal y el Madrid ya ha gastado un comodín: «Ya tenemos la necesidad de ganar. Claro que tenemos que mantener las buenas sensaciones de la segunda mitad contra Al-Hilal, pero la exigencia del torneo nos obliga a competir y a ganar».

Para eso contará con Vinicius, muy criticado tras la primera jornada. El tolosarra, como ya hacía Ancelotti, defiende el desempeño del brasileño: «No creo que haya que recuperarlo, yo le veo bien, pero tenemos que empujar para que sea decisivo. Tiene un fútbol imprevisible y cuando conecta con su esencia en el campo nos ayuda mucho».

El centro del campo y la posibilidad de encontrar un jugador con buen pie que compense tanta pierna fuerte fue el gran debate en la comparecencia de Xabi, pero Alonso esquiva hablar de mercado y se centra en lo que tiene: «Estamos ahora en el Mundial de Clubes y no en la fase de cómo mejorar la plantilla. Yo creo que con los diferentes perfiles que tenemos podemos tener un medio del campo dominante, pero hay que trabajarlo y sentirlo».

Dentro de esos perfiles está Ceballos, invisible para Alonso en el estreno del torneo. El utrerano dejó la puerta abierta a salir este verano, pero Xabi deja entrever que cuenta con él: «He hablado con él y que el otro día no jugara fueron circunstancias del partido. Es un jugador que nos viene bien y contamos con él, por supuesto».

También con Guler, que atendió a los medios en zona mixta y desveló algo de sus conversaciones con Xabi en estos primeros días: «Xabi me ha pedido que juegue de '6' y de '8' y que cuando lo haga de 10, me meta entre líneas y genere ocasiones. La diferencia con Ancelotti es que Xabi quiere controlar más los partidos, y eso es bueno para mí».

Como bueno también puede ser para Gonzalo el cambio de entrenador. Seguramente, repita titularidad ante el Pachuca: «Es un delantero referencia, y eso nos viene bien. Marcó gol ante Al-Hilal y tuvo tres ocasiones. Es importante tener ese olfato. Necesitamos un jugador así. Y de cara al futuro ya se verá qué decisión tomamos con él».

El estado del césped es un tema que sigue dando quebraderos de cabeza a Alonso y los jugadores. Nada más llegar al Bank of America Stadium, Xabi Alonso y Courtois salieron al campo para tocar con sus manos la hierba y pisotearla. No salieron demasiado conformes: «El color está bien y parece que está más o menos bien. El problema es que son tepes y el balón no bota igual. En Miami no cambian el césped como sí lo hacen aquí, que es sintético. Ya lo conocemos del partido contra el Chelsea del pasado verano en pretemporada. A veces se echa un poco de menos esos buenos césped de verdad, pero bueno, nos adaptamos y no pasa nada», dijo Courtois