Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

FÚTBOL / CHAMPIONS FEMENINA

Weir rescata un empate sobre la bocina y premia el empuje del Madrid

FASE LIGA | JORNADA 3

El tanto de la escocesa en el minuto 98 tumba la resistencia del París FC, iguala el penalti convertido por Azzaro y mantiene el invicto del conjunto blanco en Europa (1-1)

La sección femenina, una carga para el Real Madrid

El Madrid celebra el agónico gol del empate ante el París, obra de Weir
El Madrid celebra el agónico gol del empate ante el París, obra de Weir REUTERS
Daniel Cebreiro

Dos puntos perdidos en un empate con sabor a victoria. Aunque el Real Madrid vio frenada su racha de victorias ante el París FC, el agónico gol de Weir le permitió rescatar un empate y mantener su invicto en Europa. Se adelantó el conjunto galo ... gracias a un penalti convertido por Azzaro y las blancas se mostraban espesas e incapaces de hacer daño. Hasta el minuto 98, en el que un zurdazo de la escocesa, celebrado por todo lo alto, premió el empuje y la insistencia del Madrid.

