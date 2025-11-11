Weir rescata un empate sobre la bocina y premia el empuje del Madrid

Dos puntos perdidos en un empate con sabor a victoria. Aunque el Real Madrid vio frenada su racha de victorias ante el París FC, el agónico gol de Weir le permitió rescatar un empate y mantener su invicto en Europa. Se adelantó el conjunto galo ... gracias a un penalti convertido por Azzaro y las blancas se mostraban espesas e incapaces de hacer daño. Hasta el minuto 98, en el que un zurdazo de la escocesa, celebrado por todo lo alto, premió el empuje y la insistencia del Madrid.

Real Madrid 1-1 París FC Liga de Campeones femenina | Fase liga - Jornada 3 Real Madrid: Misa Rodríguez; Navarro, Lakrar (Gálvez, min.64), Méndez, Holmgaard (Yasmim, min.46); Feller (Del Castillo, min.58), Angeldahl (Keukelaar, min.74), Däbritz, Weir; Caicedo y Redondo (Santiago, min.58).

Misa Rodríguez; Navarro, Lakrar (Gálvez, min.64), Méndez, Holmgaard (Yasmim, min.46); Feller (Del Castillo, min.58), Angeldahl (Keukelaar, min.74), Däbritz, Weir; Caicedo y Redondo (Santiago, min.58). París FC: N'Dongala, Hocine, Greboval, Bogaert; Korosec, Le Moguédec (Jedlinska, min.73), Picard (Scott, min.25; Sangare, min.74); Mateo, Garbino y Azzaro (Mendy, min.90+1).

N'Dongala, Hocine, Greboval, Bogaert; Korosec, Le Moguédec (Jedlinska, min.73), Picard (Scott, min.25; Sangare, min.74); Mateo, Garbino y Azzaro (Mendy, min.90+1). Goles: 0-1, min.41: Azzaro (p). 1-1, min.90+8: Weir.

0-1, min.41: Azzaro (p). 1-1, min.90+8: Weir. Árbitra: Frida Klarlund (Dinamarca). Amonestó con tarjeta amarilla a Caicedo (min.45+3) y Weir (min.45+4) y Misa Rodríguez (min.71) por parte del Real Madrid, y a Bogaert (min.87) y Mateo (min.90+7) en el París FC.

Con la buena inercia con la que llegaba, fue el Madrid el equipo que asumió de inicio el mando del encuentro. Trató una omnipresente Linda Caicedo de sorprender al París con dos disparos desviados, pero fue el conjunto galo quien gozó de la primera gran ocasión de la noche, un grave desajuste defensivo de las blancas que Le Moguedec no castigó.

Las de Pau Quesada tenían en la profundidad de Eva Navarro y en la inspiración de Linda Caicedo dos de sus principales armas. La murciana brindó un gran centro que Alba Redondo no supo cabecear, mientras que la colombiana, después del maradoniano gol ante el Alhama hace unos días, se quedó a centímetros de dejar otra jugada de ensueño, pero su disparo después de dejar por el camino a cuatro camisetas azules se topó con el larguero.

El paso de los minutos rebajó la intensidad del Madrid y aumentó la confianza y la posesión del París. Un cambio de tendencia que tuvo su repercusión en el marcador después de que Alba Redondo no lograra aprovechar una mala salida de la exmadridista Chavas y Azzaro convirtiera el penalti cometido por Angeldahl sobre Scott, una de las grandes culpables del crecimiento de las galas.

Tras el paso por vestuarios, se volcó el conjunto blanco en busca del empate. Un monólogo, a excepción de los momentos en los que el arbitraje centraba su enfado como ocurrió antes del descanso, que sin embargo no se traducía en grandes ocasiones de peligro. El París, bien perpetrado y renunciando casi a cualquier opción de atacar, se defendía a la perfección.

Las pocas veces que las de Pau Quesada lograban acercarse al gol, aparecía una acertada Chavas para evitarlo. Le meta francesa se estiró para frustrar una gran pared entre Linda Caicedo y Athenea del Castillo, el mismo resultado con el que se encontraron en la recta final del encuentro Weir e Iris.

El partido agonizaba y el Madrid no dejaba de intentarlo. Yasmim no pudo rematar el peligroso centro de Eva Navarro y el de Keukelaar se topó con el larguero, pero en la última jugada de la noche llegó el premio para las blancas. Weir recogió un defectuoso despeje de la zaga parisina y alojó su zurdazo en la red, premiando el empuje local con al menos un empate.