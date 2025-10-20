Vinicius desquicia a todos en el Coliseum: del «por eso te odia todo el mundo» a «no tiene que venir a provocarme»

El Getafe-Madrid iba camino de un empate a cero cuando en el minuto 80, todo explotó por los aires. La roja de Nyom encendió a Bordalás, a los aficionados del Getafe y provocaron unos últimos minutos de mucha tensión, con el técnico azulón caliente ... por todo lo sucedido. Eso incluía un pique con Vinicius, que captaron las cámaras y que luego desveló el alicantino: «No tiene que venir a decirme que muy bien por el cambio, no tiene que venir a provocarme», dijo Bordalás.

🗣️ "Vinícius simula una agresión... No es roja. Para mí, amarilla".



Bordalás, sobre la expulsión de Nyom. #DeportePlus https://t.co/CjYtbo292o pic.twitter.com/qMhLC3Hdnh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025

Las cámaras de Movistar+ mostraron como el brasileño se reía del entrenador del Getafe al echarle en cara el cambio de Nyom, que solo llevaba 45 segundos en el campo y su misión era clara: frenar al brasileño, con quien no podía Kiko Femenía, que además tenía amarilla.

«La expulsión de Nyom marca el partido. El cuarto árbitro le ha dicho que es roja. Vinicius se toca la cara y para mí no es roja. Como mucho amarilla. Ha habido faltas muy similares en el primer tiempo que no se señalan con tarjeta y la primera a nosotros se sanciona», se lamentaba Bordalás, como lo hacía Djené, su capitán: «Ahora mismo estoy muy caliente y no sé decir si es roja o no lo es».

El pique de Vini con Bordalás no fue el único. Antes, la tuvo también con Juan Iglesias, que durante un lance del partido le recriminó su actitud y le dijo, mientras Mbappé los separaba que «por eso te odia todo el mundo. Aprende de tus compañeros». Luego, tras el partido, volvió a la carga: «Hay cosas que no se pueden permitir. Hay que respetar al contrario y a la gente»

La grada también estuvo encima del brasileño desde que saltó al campo en el 55. Abucheos, gritos y cánticos de ‘Vinicius, balón de playa’, un clima sobradamente conocido para el '7', que esta vez supo encauzarlo de un modo positivo para su equipo, generando acciones de ataque, no entrando en las provocaciones y ayudando al Madrid a llevarse una importante victoria de Getafe.