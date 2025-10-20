Suscribete a
getafe - real madrid

Vinicius desquicia a todos en el Coliseum: del «por eso te odia todo el mundo» a «no tiene que venir a provocarme»

El brasileño salió en el 55 y el Madrid notó su impacto sobre el campo. La grada intentó picarle con cánticos de 'balón de playa' y abucheos, y él las tuvo con Juan Iglesias y, sobre todo, con Bordalás

Vinicius, durante una acción del partido
Vinicius, durante una acción del partido efe
Rubén Cañizares

Getafe

El Getafe-Madrid iba camino de un empate a cero cuando en el minuto 80, todo explotó por los aires. La roja de Nyom encendió a Bordalás, a los aficionados del Getafe y provocaron unos últimos minutos de mucha tensión, con el técnico azulón caliente ... por todo lo sucedido. Eso incluía un pique con Vinicius, que captaron las cámaras y que luego desveló el alicantino: «No tiene que venir a decirme que muy bien por el cambio, no tiene que venir a provocarme», dijo Bordalás.

