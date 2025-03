Vinicius: «La gente que no votó por mí no va a cambiar lo que pienso»

Balón de Oro de la final, mejor jugador del torneo, gol y asistencia. Noventa minutos de Vinicius ante el Pachuca fueron suficientes para que el Madrid se llevara fácilmente una nueva Intercontinental y el brasileño acaparara el foco del campeonato. En seis años en ... el Real Madrid, ha ganado catorce títulos. En este mismo tiempo, el Barcelona solo ha conquistado cuatro y el Atlético uno: «Ha sido una semana muy bonita, muy importante para mí y para todos los jugadores que han jugado conmigo desde niño», dijo el brasileño en la sala de prensa del estadio Lusail.

Salió Vinicius aún vestido con la indumentaria del equipo y con la medalla de oro colgada al cuello. Los periodistas locales le recibieron con un aplauso, y el brasileño mostró su mejor sonrisa antes de poner en valor el título conquistado en Doha: «El Madrid siempre quiere estar en el top. El trofeo que hemos ganado hoy no es un trofeo cualquiera. Nos hemos coronado como el mejor club del mundo», reflexionó el brasileño. Mérito que también puso sobre el privilegio de ser jugador del Real Madrid: «No todos los jugadores pueden vestir esta camiseta. Somos elegidos y tenemos que disfrutar cada día porque es algo único estar aquí. Un sueño que pocos jugadores pueden cumplir. Gracias al club por todo lo que ha hecho por mí, me ayuda todos los días a hacer grandes cosas para este equipo. Ojalá podamos seguir durante mucho tiempo aquí ganando títulos»

Era la primera vez que el brasileño hablaba ante los medios tras todo el lío del Balón de Oro. Este periódico le preguntó por cómo vivió aquel polémico galardón que acabó en las manos de Rodri y en un plantón del Madrid a France Football y a la UEFA: «Yo vivo todos los días muy tranquilo desde que he podido dar agua a mi familia. He llegado al Madrid, el mejor club del mundo y tampoco he bajado la cabeza, siempre he trabajado. La gente que no votó por mí no va a cambiar lo que pienso y lo que dicen mis compañeros todos los días. Estoy aquí para trabajar por ellos», dijo Vinicius sin querer avivar la polémica de su ausencia y la de su club.

Fue el último partido del brasileño en este 2024. Sancionado en Liga por cinco cartulinas amarillas, el brasileño no puede jugar este domingo contra el Sevilla y Ancelotti desveló tras el partido que tendrá dos días más de asueto que el resto de sus compañeros: «Vinicius regresa con nosotros a Madrid, se entrena el viernes y desde el sábado está de vacaciones. Volveremos a entrenar el día 30, porque el 3 tenemos que jugar contra el Valencia», dijo Ancelotti.

El italiano era el otro protagonista de la final. Otro título, cinco en 2024 y quince en total con el Madrid. Hace tres años y medio una llamada entre José Ángel Sánchez y él, con el objetivo de hablar de posibles refuerzos para el Everton, acabó en un nuevo contrato del italiano con el Madrid. Una casualidad que está dando un gran resultado: «Después de todos los palos que me habéis dado, hoy me merezco un aplauso», bromeó un Carletto que pone a la Décima y la Decimocuarta por encima del resto de títulos: «Estos quince trofeos parecen algo increíble. Claro, es más sencillo ganar aquí y con estos jugadores que en otros sitios. No sé dónde me van a poner la estatua, pero ya me lo dirán», comentó entre risas.

En el caso de Florentino, es su título número 37, cuatro más que Santiago Bernabéu. El presidente del Madrid estuvo presenciado el partido junto a Infantino y se marchó de Doha feliz y con su habitual mirada insaciable que señala el futuro: «Tener un buen equipo es lo más importante. Es lo que he intentado hacer durante todos estos años y la verdad es que hemos ganado muchos y tenemos la ambición de seguir ganándolos». Y quiere hacerlo como presidente, renovando su cargo en las elecciones del próximo año: «Todo esto es el trabajo de muchos años y de mucha gente. El mundo entero está lleno de madridistas, y es una satisfacción y una responsabilidad. Voy a seguir trabajando para darles estas alegrías».