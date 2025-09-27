Suscribete a
FÚTBOL

Una victoria del Real Madrid en los últimos seis años en el Metropolitano

LIGA - PRIMERA DIVISIÓN

El cuadro madridista sufrió siete veces su primera derrota en Liga ante su eterno rival

Derbi de 2017-18 en el actual Metropolitano, con Casemiro, Casilla, Saúl, Sergio Ramos y Godín, en plena pelea
Derbi de 2017-18 en el actual Metropolitano, con Casemiro, Casilla, Saúl, Sergio Ramos y Godín, en plena pelea óscar del pozo
Luis Prados Roa

Luis Prados Roa

Madrid

Real Madrid y Atlético se enfrentarán por 89º vez en la historia de la Liga en territorio rojiblanco. 36 veces ha ganado el Real Madrid a su eterno rival a domicilio (40,90%), frente a 26 victorias locales y 26 empates. Y aunque el ... Real Madrid gana en goles por 129 a 137, este registro es de mayor superioridad visitante (44-72) en el tramo de las últimas 41 temporadas (tan solo cinco veces ha ganado el Atlético en los últimos 39 encuentros). Sin embargo, los madridistas solo han vencido una vez de las últimas seis (hay que remontarse hasta 1993 para encontrar un dato así en un lapso de seis campañas). Porque, además, dos años lleva sin ganar el Real Madrid en Liga a su rival incluido el choque del Bernabéu. Y van doce las temporadas que no consigue ganar los dos partidos al Atlético de Simeone.

