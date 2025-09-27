FÚTBOL
Una victoria del Real Madrid en los últimos seis años en el Metropolitano
LIGA - PRIMERA DIVISIÓN
El cuadro madridista sufrió siete veces su primera derrota en Liga ante su eterno rival
Real Madrid y Atlético se enfrentarán por 89º vez en la historia de la Liga en territorio rojiblanco. 36 veces ha ganado el Real Madrid a su eterno rival a domicilio (40,90%), frente a 26 victorias locales y 26 empates. Y aunque el ... Real Madrid gana en goles por 129 a 137, este registro es de mayor superioridad visitante (44-72) en el tramo de las últimas 41 temporadas (tan solo cinco veces ha ganado el Atlético en los últimos 39 encuentros). Sin embargo, los madridistas solo han vencido una vez de las últimas seis (hay que remontarse hasta 1993 para encontrar un dato así en un lapso de seis campañas). Porque, además, dos años lleva sin ganar el Real Madrid en Liga a su rival incluido el choque del Bernabéu. Y van doce las temporadas que no consigue ganar los dos partidos al Atlético de Simeone.
Los rojiblancos ganaron cinco derbis seguidos de 1940 a 1944 y vencieron en diez de los 13 tras la guerra civil. La mayor goleada atlética fue el 5-0 de 1947. Y tres veces ha goleado por 4-0 (1951, 1977 y 2015). El Real Madrid ganó en seis visitas seguidas en el Vicente Calderón de 2008 a 2013. Los madridistas tienen su mejor resultado en el 0-4 de la 2003, una jornada antes de proclamarse campeones.
El Real Madrid ha jugado 37 partidos de Liga como líder en el campo del Atlético, con 15 victorias, 13 empates y 10 derrotas. Pero, ojo: los blancos sufrieron siete veces ante el Atlético su primera derrota en una Liga: 40-41, 60-61, 72-73, 87-88, 91-92 y 2013-14 y 2023-24 (las dos últimas, con Ancelotti de entrenador, y tres de ellas, en el Bernabéu).
El Real Madrid no pierde un partido de Liga ante su rival tras marcar el 0-1 desde hace 42 visitas (3-1 en la 80-81, en el Calderón). Pero los madridistas no pierden nunca en campo enemigo si llegan con ventaja al descanso: 22 victorias y 3 empates.
Anécdotas de los últimos años
En la pasada campaña (1-1), Modric y Koke fueron capitanes, y Mbappé se había lesionado el martes previo de Liga y se perdía así su primer derbi. Hubo muchas incidencias y Simeone, tras el partido, dijo: «Tenemos que ayudar todos. Si provocamos a la gente, la gente se enoja». En el 3-1 de hace dos campañas, los tres goles fueron de cabeza y por primera vez el Atlético conseguía 11 victorias seguidas en el Metropolitano. En 2022-23, el Real Madrid llegaba líder, venció 1-2, y se puso con 9/9 victorias oficiales, lo que no ocurría en un comienzo desde 1968.
El empate sin goles se ha dado en el derbi en campo rojiblanco en cuatro ocasiones desde 1929. Y no ha habido aún ni un solo 0-0 en las seis jornadas de la actual Liga 2025-26...
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete