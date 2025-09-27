Una victoria del Real Madrid en los últimos seis años en el Metropolitano

Real Madrid y Atlético se enfrentarán por 89º vez en la historia de la Liga en territorio rojiblanco. 36 veces ha ganado el Real Madrid a su eterno rival a domicilio (40,90%), frente a 26 victorias locales y 26 empates. Y aunque el ... Real Madrid gana en goles por 129 a 137, este registro es de mayor superioridad visitante (44-72) en el tramo de las últimas 41 temporadas (tan solo cinco veces ha ganado el Atlético en los últimos 39 encuentros). Sin embargo, los madridistas solo han vencido una vez de las últimas seis (hay que remontarse hasta 1993 para encontrar un dato así en un lapso de seis campañas). Porque, además, dos años lleva sin ganar el Real Madrid en Liga a su rival incluido el choque del Bernabéu. Y van doce las temporadas que no consigue ganar los dos partidos al Atlético de Simeone.

Los rojiblancos ganaron cinco derbis seguidos de 1940 a 1944 y vencieron en diez de los 13 tras la guerra civil. La mayor goleada atlética fue el 5-0 de 1947. Y tres veces ha goleado por 4-0 (1951, 1977 y 2015). El Real Madrid ganó en seis visitas seguidas en el Vicente Calderón de 2008 a 2013. Los madridistas tienen su mejor resultado en el 0-4 de la 2003, una jornada antes de proclamarse campeones.

El Real Madrid ha jugado 37 partidos de Liga como líder en el campo del Atlético, con 15 victorias, 13 empates y 10 derrotas. Pero, ojo: los blancos sufrieron siete veces ante el Atlético su primera derrota en una Liga: 40-41, 60-61, 72-73, 87-88, 91-92 y 2013-14 y 2023-24 (las dos últimas, con Ancelotti de entrenador, y tres de ellas, en el Bernabéu).

El Real Madrid no pierde un partido de Liga ante su rival tras marcar el 0-1 desde hace 42 visitas (3-1 en la 80-81, en el Calderón). Pero los madridistas no pierden nunca en campo enemigo si llegan con ventaja al descanso: 22 victorias y 3 empates.

Anécdotas de los últimos años

En la pasada campaña (1-1), Modric y Koke fueron capitanes, y Mbappé se había lesionado el martes previo de Liga y se perdía así su primer derbi. Hubo muchas incidencias y Simeone, tras el partido, dijo: «Tenemos que ayudar todos. Si provocamos a la gente, la gente se enoja». En el 3-1 de hace dos campañas, los tres goles fueron de cabeza y por primera vez el Atlético conseguía 11 victorias seguidas en el Metropolitano. En 2022-23, el Real Madrid llegaba líder, venció 1-2, y se puso con 9/9 victorias oficiales, lo que no ocurría en un comienzo desde 1968.

Regreso al stadium Metropolitano en 1943, con triunfo rojiblanco en el derbi por 2-1. En la imagen los jugadores del Real Madrid salen al terreno de juego VIRGILIO MUro En Chamartín como local Los primeros derbis y diferentes estadios Antiguo estadio Metropolitano en 1925 Antes de la guerra civil, los anuncios de prensa para el derbi avisaban de que la venta de entradas en el día de partido podía realizarse en las estaciones de Metro de Goya, Sol, Santo Domingo, Noviciado, San Bernardo y Tirso de Molina (se llamaba Progreso en 1935). Hubo cuatro derbis anteriores a la guerra (el Atlético descendió a Segunda en la tercera Liga, en 1930, y regresó para 1935). En aquellas campañas el Atlético ya jugaba en el Stadium Metropolitano (situado bajando hacia Ciudad Universitaria, al final de Reina Victoria), pero hubo de jugar un derbi como local en el viejo Chamartín (pedirle prestado el campo a su rival); y, además, se jugaron otros dos en el viejo Vallecas antes del regreso al antiguo Metropolitano. El Primer derbi televisado (abril 1958), con locución de Matías Prats y patrocinio de 'Movierecord', tuvo la colaboración de las principales agencias de publicidad. «Aconsejamos a los telespectadores que sintonicen sus televisiones quince minutos antes de la hora fijada», decían los anuncios de prensa, para antes de las cinco de la tarde, horario que no impedía la afluencia de espectadores, dado que no había apenas televisores que pudieran menguar la afluencia de hinchas. Hubo alirón del Real Madrid en la que era la penúltima jornada, tras un 1-1. El primer derbi en el Manzanares (2-2, 1967). Se había vendido el antiguo Metropolitano en mayo de 1963, por 95 millones de pesetas. En diciembre de 1958 se habían bendecido los terrenos... Los aficionados llevaban corbata, y Collar intercambió banderín con Pachín, capitanes. Y en 2017-18 fue el estreno del actual Metropolitano, con empate a cero.

El empate sin goles se ha dado en el derbi en campo rojiblanco en cuatro ocasiones desde 1929. Y no ha habido aún ni un solo 0-0 en las seis jornadas de la actual Liga 2025-26...