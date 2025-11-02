Xabi y Vinicius se dan la mano, y Alonso evita otro lío con los penaltis: «El lanzador es Kylian, pero puede autogestionarse»

No es lo mismo un cambio en un clásico, cuando estás siendo el mejor jugador de tu equipo, el resultado está en un ajustado 2-1 y quedan aún veinte minutos, que te manden al banquillo con 3-0 en el 80 en un partido ... resuelto. Vinicius y Xabi Alonso chocaron sus manos y sellaron visualmente una tregua que veremos si es duradera o se rompe en el próximo cambio en un partido importante. No es este Valencia, ni el partido de ayer, el termómetro para medir la raíz de esta paz: «Ha hecho un muy buen partido», dijo Alonso cuando se le preguntó por su actuación, en una respuesta seca y corta que muestra algo de cansancio.

En los 14 partidos que ha jugado el Madrid esta temporada, ha sido titular en once el brasileño. De esos once, en siete ha sido sustituido, que son más que en los dos últimos años con Ancelotti. No es casual, obviamente, pero lo que Alonso decide por motivos futbolísticos, Vinicius ve algo más que le tiene en alerta.

Hubo cariño del Bernabéu para ambos, pero no gustó la tontería del penalti. Eso de que Mbappé vaya regalando lanzamientos desde los once metros como si fuera un Rey Mago repartiendo caramelos en la Cabalgata enfada a la grada. Sobre todo, porque Vinicius no es un buen lanzador de penaltis. No lo ha sido nunca, por mucho que se empeñe el brasileño. Ancelotti lo cambió hace dos años en el Etihad, justo antes de la tanda de cuartos de Champions ante el City, para evitar decirle que no. Y no es dudoso Carletto con Vini.

«El gesto tras ese penalti ha sido por el fallo, porque justo era antes del descanso y podías ser el 3-0, que luego sí lo hemos logrado con Bellingham. Por eso me ha dado rabia, pero ya está», dijo Alonso, que volvió a insistir que el lanzador es Mbappé, pero a la vez dijo que ellos se autogestionan dentro del campo. Un mensaje un tanto contradictorio: «Mbappé no es el único lanzador. Nosotros asignamos los lanzadores y Kylian en el primero, pero luego ellos toman decisiones. A mí lo que me gusta es que marquen los penaltis. No hay más tema»

Otro de los protagonistas del partido fue Carreras. Primer gol de un jugador español en el Madrid esta temporada, y qué tanto. Un obús desde el lateral del área grande a la escuadra de Agirrezabala: «Marcar mi primer gol era una cosa soñada desde que llegué, pero no me corría prisa. Le he pegado con el alma, no con la pierna. Y eso tenía que ir para adentro y fue para adentro», dijo el gallego, que celebró el gol con un beso al escudo y el abrazo de todos sus compañeros: «Yo pienso como un defensa y no tengo celebraciones preparadas. Solo quiero ayudar al equipo, sobre todo en lo defensivo y si hay partidos que puede ir hacia adelante, como hoy, lo hago», añadió el lateral, que también habló sobre el perdón de Vinicius: «A mí no me tiene que pedir perdón. Es un gran compañero y yo le amo. Tengo una relación increíble con él».

«Es muy competitivo y hace casi todo bien. Está concentrado cuando el balón está lejos, en los duelos está fuerte, elige la opción correcta con la pelota y es una gran noticia que esté con nosotros», comentó Alonso sobre el gallego, indiscutible en el lateral izquierdo.