Oviedo - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

El Real Madrid afronta este domingo, 24 de agosto, su segundo partido de Liga, un encuentro que le enfrenta al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere. Una cita en la que los de Xabi Alonso buscarán sumar su segunda victoria en el campeonato tras su estreno triunfal ante Osasuna el pasado martes, mientras que los asturianos intentarán estrenar su casillero de puntos.

El Real Madrid llega a Oviedo después de vencer a Osasuna en su debut gracias a un gol de penalti transformado por Mbappé, un partido en el que el equipo de Xabi Alonso dejó detalles aunque demostró que aún tiene mucho margen de mejora.

El Real Oviedo afronta su primer partido ante su afición en Primera división después de 24 años de ausencia en la máxima competición, por lo que el Carlos Tartiere presentará esta noche un lleno. Los de Paunovic salieron derrotados en su estreno en Villarreal (2-0) y este domingo buscan sumar los primeros puntos en la Liga, aunque no lo tendrá nada fácil ante el Real Madrid.

A qué hora es el Real Oviedo - Real Madrid de LaLiga

El atractivo Real Oviedo - Real Madrid, partido que se disputa esta noche en el Carlos Tartiere, cierra la jornada del domingo. Un encuentro que está programado para las 21:30 horas y en el que el equipo de Xabi Alonso busca su segunda victoria en el campeonato nacional. Los asturianos, por su parte, intentarán estrenar su casillero de puntos.

Dónde ver en televisión y online el Oviedo - Real Madrid hoy

El choque entre el Real Oviedo y el Real Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal DAZN. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la segunda jornada de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.