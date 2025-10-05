Valverde se hace grande de lateral y el Villarreal se queja del arbitraje: «Así es difícil ganar en el Bernabéu»

Se marcha el Madrid al parón de selecciones con una victoria balsámica y con dos preocupaciones. Mbappé, con un ligero esguince en el tobillo, y Mastantuono, con una sobrecarga en el isquio, no tienen segura su marcha en este parón. A priori, no es mala noticia para el Madrid, pero solo si ambos contratiempos son de corta duración. La Juventus, el Barça y el Liverpool esperan tras esta ventana de octubre: «Esperamos que ambas dolencias no vayan a más y no se agraven, pero ahora mismo no podemos decir que no vayan a ir con sus selecciones», dijo Alonso.

El tolosarra estaba feliz tras un triunfo importante que elimina dudas tras el derbi y devuelve al Madrid al buen camino que había tomado hasta el Metropolitano. Para eso fue fundamental ver al mejor Vini en mucho tiempo: «Una actuación decisiva, no solo por el gol, sino por el desequilibrio. Me gusta verle sonreír y disfrutar. Ha estado cerca de marcar un triplete y ha hecho un partido casi redondo. Para nosotros es un jugador muy importante por todo lo que genera».

Como también es clave Valverde: «Fede está dispuesto a jugar donde le toque. Todos hemos visto cómo ha jugado hoy en el lateral. Puede jugar en muchas posiciones y hoy ha jugado ahí por las necesidades que tenemos. Siempre tiene una gran predisposición, nunca ha puesto un impedimento», comentó Alonso.

Mientras, el Villarreal se marchó del Bernabéu con una buena imagen, pero con cero puntos y amargor arbitral. El penalti de Rafa Marín y la roja a Mouriño provocaron el enfado de los castellonenses: «Veníamos con la esperanza de ganar y salir con algo positivo de aquí. Nuestra estrategia era quedarnos en bloque medio y nos estaba funcionando. Una pena el primer gol, que me pega a mí en la bota. Después llega el penalti, que para pitarlo tiene que ser algo más. Nos hace muchísimo daño y es que solo hay que ver cómo se tira, con los dos pies por delante. 'Joder', algo más. Y la expulsión igual. Mouriño sólo se pone delante. Si es difícil ganar en el Bernabéu, con estas cosas, más», dijo el capitán Comesaña.

Marcelino fue algo más prudente. El asturiano solo se quejó del distinto rasero de las amarillas, pero no echó más gasolina: «Le facilitas ponerse con una ventaja de dos y la segunda amarilla que venga el CTA y que diga que está todo bien. No me ha gustado nada el arbitraje».