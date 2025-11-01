Suscribete a
El Valencia venció en el Bernabéu el año pasado después de 16 años

LIGA - PRIMERA DIVISIÓN

Enfrentamiento número 91 de dos grandes del campeonato en campo madridista

Muere a los 64 años José Manuel Ochotorena

Guti y Villa pugnan en una jugada del partido de Liga Real Madrid- Valencia de 2007-08 (2-3) en el estadio Santiago Bernabéu
Luis Prados Roa

Luis Prados Roa

Madrid

Real Madrid y Valencia han jugado en terreno madridista 90 veces en la historia de la Liga, con 66 victorias locales (73,33%) catorce empates y 10 triunfos visitantes. 211 goles frente a 85 de los valencianistas.

En la historia, el Valencia fue el primer ... equipo de Primera que mantuvo un récord colosal desde 1948: ningún rival de la competición estuvo seis años seguidos sin perder con el Real Madrid en Chamartín. El Atlético de Simeone lo igualó de 2013 a 2019.

