FÚTBOL
El Valencia venció en el Bernabéu el año pasado después de 16 años
LIGA - PRIMERA DIVISIÓN
Enfrentamiento número 91 de dos grandes del campeonato en campo madridista
Muere a los 64 años José Manuel Ochotorena
Madrid
Real Madrid y Valencia han jugado en terreno madridista 90 veces en la historia de la Liga, con 66 victorias locales (73,33%) catorce empates y 10 triunfos visitantes. 211 goles frente a 85 de los valencianistas.
En la historia, el Valencia fue el primer ... equipo de Primera que mantuvo un récord colosal desde 1948: ningún rival de la competición estuvo seis años seguidos sin perder con el Real Madrid en Chamartín. El Atlético de Simeone lo igualó de 2013 a 2019.
Llevaba el Valencia ahora 16 años sin ganar en campo madridista, racha que que no había ocurrido jamás desde 1932, hasta la sorpresiva victoria de la temporada pasada (1-2). Fue una tremenda decepción en el cuadro de Ancelotti, con el gol del triunfo de Hugo Duro en el último minuto de la prolongación; todavía tuvo el Madrid un mano a mano de Rudiger para empatar. Fue noticia en aquel choque el debut de Fran González como portero madridista, que pasó a engrosar la lista de los guardametas en el club que fueron titulares en Liga tan jóvenes: Nebot, Adauto, Canales, Casillas y ahora Fran. También recordaremos al final de esta página a Ochotorena, que jugó con ambos equipos…
La anterior victoria visitante se remontaba a la temporada 2007-08 (2-3), cuando Villa anotó dos goles, sumado al gol final de Arizmendi. David Villa también había contribuido con el gol de la victoria en la 05-06 (1-2). Las dos veces que anotó el máximo goleador de la historia de la selección coinciden con las únicas victorias 'ché' en un lapso de 24 temporadas hasta, por fin, la campanada del último curso.
Los enfrentamientos se han dado en cuatro estadios distintos, con este balance y sus totales:
El primer enfrentamiento en Chamartín de 1932 se jugó a las cuatro de la tarde. 4-1 golearon los de Lippo Hertzka, con un penalti fallado por Luis Regueiro… Los ocho primeros enfrentamientos los ganaron los locales de forma consecutiva (con 33 goles a favor; más de cuatro por partido). Desde 1973 hasta 1995, hubo 22 temporadas en las que el Real Madrid ganó en todas, con una derrota (0-1, en la 83-84). Se impuso también el cuadro madridista en doce temporadas consecutivas, desde 1956 a 67.
Tres veces ha marcado seis goles el Real Madrid: 6-0 en la 32-33 (2 goles, cada uno, Hilario y Olivares); 6-1 en la 40-41, con triplete de Alday; y 6-2 en la 89-90 , donde marcaron Butragueño, Schuster, y dos goles cada uno Michel y Hugo Sánchez. La mayor victoria valencianista fue un 2-4, en la 46-47, que se disputó en el viejo Metropolitano, en una época en la que los visitantes aprovecharon para descansar y prepararse en Aranjuez los días previos.
Santillana y Michel son los máximos goleadores de estos Madrid-Valencia, con ocho dianas. Siete goles hicieron Di Stéfano, Raúl y Cristiano Ronaldo (los tres máximos goleadores de la historia del club); y seis, Benzema, Puskas, Molowny y Alday. También Mendieta marcó seis dianas.
Destacado fue el alirón cantado en Chamartín contra el Valencia en la 53-54 (4-1). Di Stéfano se acercó el día antes a varios periodistas y les dijo: 'podéis poner ya que el Madrid es campeón'. A la temporada siguiente, en la primera jornada de Liga 54-55, la Saeta recogió a pie de campo el trofeo al máximo goleador de la temporada anterior, precisamente también contra el Valencia, que ganó sorpresivamente 1-2.
En la 2014-15 (2-2), el Valencia jugó con la señera y estrenó la equipación segunda de la temporada siguiente. Los aficionados hemos visto de todos los colores al ahora rival de los blancos: de negro, de azul oscuro, azul claro, rojo entero, rojo y azul, rojo y negro, naranja entero, de naranja y negro, de naranja y ¡verde limón!...
Futbolistas que vistieron las dos camisetas en un Madrid-Valencia fueron Albiol, los porteros Cañizares, César y el citado Ochotorena; Alba, Iván Campo, Elzo, Escudero, Gago, Gaspar Rubio, Helguera, Lecue, Luján, Maqueda, Mijatovic, Morientes, Marrero, Milla, Muñoz Pérez, Nebot, Ochoa, Planelles, Quique Flores, Sol, Soldado y Tendillo
