real madrid

Un solo gol en 593 minutos y muchas dudas: Mastantuono, la obsesión de Xabi que no acaba de convencer

Nadie tose el estatus del argentino por la banda derecha, pero su rendimiento está dejando algo frío a un sector de los aficionados blanco

Mastantuono, el día de su debut con el Madrid
Mastantuono, el día de su debut con el Madrid
Rubén Cañizares

Madrid

Juega el Madrid esta noche su partido número doce de la temporada, un clásico europeo ante la Juventus ubicado en la tercera jornada de la fase liga de la Champions, y veremos si lo hace con Mastantuono en el once. Lo normal es que ... fuera así, si nos atenemos a la secuencia de la temporada. De los once encuentros que ha disputado el Madrid hasta hoy, Franco ha sido titular en seis de Liga y en los dos de Champions. Un total de ocho titularidades que muestran la absoluta confianza y devoción de Xabi en el argentino, algo que no parece ser así en todo el madridismo.

