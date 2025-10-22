Un solo gol en 593 minutos y muchas dudas: Mastantuono, la obsesión de Xabi que no acaba de convencer

Juega el Madrid esta noche su partido número doce de la temporada, un clásico europeo ante la Juventus ubicado en la tercera jornada de la fase liga de la Champions, y veremos si lo hace con Mastantuono en el once. Lo normal es que ... fuera así, si nos atenemos a la secuencia de la temporada. De los once encuentros que ha disputado el Madrid hasta hoy, Franco ha sido titular en seis de Liga y en los dos de Champions. Un total de ocho titularidades que muestran la absoluta confianza y devoción de Xabi en el argentino, algo que no parece ser así en todo el madridismo.

Un gol, en el Ciudad de Valencia contra el Levante, y una asistencia, en Almaty ante el Kairat, son sus discretos números para un total de 593 minutos. Pero no es solo un tema de cifras, sino también de rendimiento. Excepto ciertos momentos puntuales, Mastantuono ha sobresalido más por su generosidad a la hora de correr, sus ayudas defensivas, su brega y su pelea que por sus regates, sus uno contra uno, su velocidad o sus desmarques. Un atacante del Real Madrid y, sobre todo, un atacante en esta era Xabi Alonso, debe ser un jugador comprometido a nivel defensivo, y en eso no hay duda en torno a Franco, pero por lo que realmente se le va a medir es por marcar la diferencia en el último tercio del campo. Y ahí Mastantuono deja dudas. En plural.

Hay un sector del madridismo que considera que el argentino ha jugado más minutos de los que se ha merecido. Con solo cuatro entrenamientos, contados, debutó en la primera jornada de Liga, sumando 22 minutos. Y desde entonces, solo ha dejado de jugar en el Metropolitano, en aquella alineación política de Xabi en la que se dio un tiro en el pie al poner a Bellingham. Precisamente, el regreso de Jude es el que pone en peligro la incuestionable presencia de Mastantuono en los onces, pero está por ver si Xabi no sacrifica a Guler o Valverde para mantener de inicio a Franco.

No parece, a priori, la decisión más sensata, ni justa, pero es tal la admiración de Alonso con Mastantuono que nada se puede descartar: «La primera vez que le vi era un hombre con solo 17 años, pero no tuvo vértigo para dar el paso de fichar por un club como el Real Madrid. Franco tiene muchísimas cosas buenas. Para la edad que tiene y haber llegado hace muy poco a un país nuevo, a una liga nueva y a un club grande, la adaptación ha sido muy buena y me encanta la calidad que tiene, la personalidad, lo competitivo que es… Ese gen es algo fundamental en nuestro equipo y en nuestro juego. Estoy muy contento de que él lo haya traído y lo vamos a disfrutar por mucho tiempo en el Real Madrid».

Competencia suave

Aparte de la lesión de Bellingham, un jugador que en condiciones óptimas es intocable, como en el caso de Mbappé y Vinicius, a Mastantuono también le ha favorecido que no tiene por detrás una competencia feroz. Brahim sigue siendo ese jugador suplente que es capaz de revolucionar partidos ante rivales y equipos cansados, pero nunca termina de derribar la puerta de la titularidad. Quien sí podría ponerle en serios aprietos sería Rodrygo, pero el brasileño ha dimitido de jugar en la derecha y eso le allana el camino a Franco. En su 'prime', Rodrygo ha demostrado que puede ser uno de los mejores extremos derechos del mundo, pero hace tiempo que dejó de estar en ese estado y tampoco parece que tenga muchas ganas de intentar recuperarlo como jugador de esa banda.

Y en este contexto nos encontramos con una semana de aúpa para el Madrid en el que Xabi tendrá que empezar a tomar decisiones importantes. Juventus y el clásico son dos pruebas gordas. Sobre todo la del domingo. Parece complicado pensar en un once blanco con Mastantuono y sin Bellingham o Guler, pero las bajas en el lateral derecho pueden provocar que jueguen todos, con Tchouaméni como inamovible en el doble pivote. O también podría darse el caso que junto a Aurelién pudiera estar Camavinga, o Arda, o los dos, con el turco tirado a la derecha y Franco aún más a la derecha, concretamente, en el banquillo. Tendrá que elegir Xabi.

Y mientras lo hace, algunos se preguntan si realmente Mastantuono vale los 63 millones que pagó el Madrid por él y por qué no se ahorraron ese dinero y fueron con todo a recuperar por Nico Paz, un futbolista que ocupa en el Como la misma posición en la que juega su compatriota en el Madrid. Se salió en el equipo de Fábregas la pasada temporada y está mejorando aún más sus prestaciones este curso. Sin ir más lejos, el domingo destrozó a la Juventus con una asistencia y un golazo. Está por ver una actuación así de Mastantuono, la obsesión de Xabi que no termina de convencer.