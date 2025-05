Solari o Xabi en el Mundial de Clubes, la decisión que le queda por tomar a Florentino

Xabi Alonso no entrenará al Bayer Leverkusen la próxima temporada. El entrenador tolosarra, que aún tenía un año de contrato con el equipo alemán (y solo podía liberarse gratis del mismo para irse a alguno de su exequipos: Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern), ... anunció ayer, en la rueda de prensa previa al partido contra el Borussia de este domingo, que las dos últimas jornadas de la Bundesliga serán sus dos últimos encuentros como técnico del equipo de la aspirina. Con la Bundesliga ya decidida y el segundo puesto inamovible para el Bayer, también eliminado hace semanas de la Champions y de la Copa teutona, el partido de mañana será el momento elegido por Xabi para recibir el homenaje de su gente tras dos temporadas y media en Leverkusen en las que ha hecho historia.

«El club y yo hemos acordado que estos dos partidos serán mis últimos como entrenador. Siempre tuvimos una buena comunicación y es el momento adecuado de hacerlo público. Es un momento de sentimientos encontrados y queremos acabar bien estos dos partidos, así que no es el momento de hablar sobre mi futuro y sí de tener un bonito partido de despedida», explicó Xabi antes de admitir preguntas, dejando claro que no iba a decir ni una sola palabra de su fichaje por el Real Madrid. Alonso entiende que primero toca irse cómo se merece de Leverkusen y, después, ya habrá tiempo para pensar en blanco.

El tolosarra, que a pesar de su amplio dominio del alemán decidió hablar en inglés para hacerse entender mejor, desveló que antes de iniciar el entrenamiento había comunicado su decisión a los futbolistas y a los empleados del club: «Hablé con los jugadores, con el 'staff' y con todos los que estuvieron aquí durante estos tres años inolvidables. Estoy muy agradecido al Bayer, a mi plantilla, a todos los trabajadores y a los fantásticos aficionados. Nuestro éxito ha sido el resultado de un extraordinario trabajo en equipo».

Cariño y admiración

Palabras de cariño que también tuvieron Werner Wenning, Fernando Carro y Simon Rolfes. «Junto con Xabi Alonso, hemos escrito una historia de éxito nunca vista en el fútbol alemán, ganando la Bundesliga sin conocer la derrota. Como entrenador, fue un embajador excepcional en todo momento, tanto para nuestro club como para la Bundesliga en su conjunto. Estamos muy agradecidos por ello», dijo el presidente de la Junta de Accionistas. «Los éxitos conseguidos bajo la dirección de Xabi Alonso han hecho que el Bayer sea reconocido de forma duradera en el mundo del fútbol. Llevar el trofeo de campeón a Leverkusen como invicto, ganar la Copa, llegar a la final de la Europa League y ganar la Supercopa es algo de que lo estamos muy orgulloso», comentó el CEO del club. «Junto con Xabi, hemos formado un equipo que ha impresionado a todo el mundo del fútbol por su calidad deportiva y su mentalidad. Estamos orgullosos de los grandes progresos y de la situación actual del club, y deseamos a Xabi lo mejor en su futuro. Estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán más a menudo», aseguró el director deportivo del Bayer.

Xabi empezó su andadura en Leverkusen en octubre de 2022, tras un mal inicio de liga que llevó al equipo germano a posiciones de descenso. Desde ahí, Alonso logró resucitar al equipo y lo clasificó para la Europa League, además de conducirlo a disputar esa misma temporada las semifinales de la segunda competición continental. Números que hizo aún más gigantes en el curso 23-24, ganando la Bundesliga sin perder ni un solo partido, venciendo en la Copa y llegando a la final de la Europa League, en la que cayó contra el Atalanta: «Ganar la Bundesliga por primera vez en la historia del club fue muy merecido para el Bayer. Estoy orgulloso de la extraordinaria confianza que depositó el club en mí. Mi agradecimiento y afecto a todos los que han contribuido a hacer realidad este triunfo, y la conquista de la Copa en Berlín. El Bayer está preparado para el futuro, el camino positivo continuará y lo seguiré de cerca», dijo ayer Xabi.

Este curso, el Bayer lo comenzó ganando la Supercopa alemana y lo va a terminar como subcampeón de la Bundesliga. En marzo, fue eliminado en octavos de la Champions por el Bayern Múnich y en la Copa germana cayó en semifinales ante el Arminia Bielefeld. No ha sido una mala temporada, ni mucho menos. El problema era que igualar lo conseguido la pasada, la mejor de la historia, no iba a ser sencillo. Y no lo ha sido.

Con este anuncio, Xabi Alonso pone la primera piedra para iniciar su viaje al Real Madrid, club al que entrenará la próxima temporada y con el que firmará un contrato de tres años. Bueno, de dos más uno. El último año estará supeditado a que ambas partes deseen que sea así. De este modo, como ya adelantó este periódico tras la eliminación ante el Arsenal, Ancelotti no va a continuar en el club blanco y, ni siquiera, lo va a dirigir en el Mundial de Clubes. Allí, de momento, será Solari el que tome las riendas del Madrid y a Xabi se le espera para la temporada 25-26. Eso, siempre y cuando, Florentino no logre convencer a Alonso de que empiece su andadura en Estados Unidos, algo que no seduce a Xabi, pero subestimar el poder de negociación de Florentino sería una temeridad. De momento, lo que ya es seguro, y oficial, es que Alonso dice adiós al Bayer Leverkusen.