la liga | girona 1 - real madrid 1

El 'shit november' del Madrid de Xabi y el penalti no pitado a Rodrygo: «Es revisable por el VAR»

El entrenador del Madrid defiende la reacción de su equipo en Girona y vuelve a hacer poca autocrítica pública: «Una temporada tiene muchas fases. No tengo ningún reproche. Esto es muy largo»

Xabi, dando órdenes durante el Girona-Real Madrid
Xabi, dando órdenes durante el Girona-Real Madrid efe
Rubén Cañizares

En el 93:25, cuando Mbappé soltó un derechazo dentro del área que no cogió la curva suficiente y acabó fuera de palos, Xabi arrodillo sus piernas sobre el césped de Montilivi. Como hizo Mourinho aquella noche de tanda de penaltis de semifinales de ... Champions en 2011, con el Bayern dejando al Madrid ahogado en la orilla. Mejoró el Madrid tras una primera mitad mala, una vez más, pero la realidad es que en noviembre los blancos no le han ganado al Rayo, a un recién ascendido como el Elche y a un equipo en descenso como el Girona: «No tengo ningún reproche a los jugadores porque ha habido reacción. Hay que seguir con esta unidad, con la autocrítica suficiente y necesaria y con ganas de ganar fuera de casa. Este miércoles tenemos la ocasión de hacerlo en Bilbao», dijo Alonso.

