El 'shit november' del Madrid de Xabi y el penalti no pitado a Rodrygo: «Es revisable por el VAR»

En el 93:25, cuando Mbappé soltó un derechazo dentro del área que no cogió la curva suficiente y acabó fuera de palos, Xabi arrodillo sus piernas sobre el césped de Montilivi. Como hizo Mourinho aquella noche de tanda de penaltis de semifinales de ... Champions en 2011, con el Bayern dejando al Madrid ahogado en la orilla. Mejoró el Madrid tras una primera mitad mala, una vez más, pero la realidad es que en noviembre los blancos no le han ganado al Rayo, a un recién ascendido como el Elche y a un equipo en descenso como el Girona: «No tengo ningún reproche a los jugadores porque ha habido reacción. Hay que seguir con esta unidad, con la autocrítica suficiente y necesaria y con ganas de ganar fuera de casa. Este miércoles tenemos la ocasión de hacerlo en Bilbao», dijo Alonso.

Xabi ha tomado el camino de ver el vaso medio lleno en este carrusel de pinchazos que ya le ha relegado a la segunda plaza: «Nos ha faltado más minutos de ser más dominantes y hay que analizar por qué no lo conseguimos hacer desde el inicio En una temporada hay diferentes fases y todavía quedan muchas idas y venidas en la clasificación. Hay que seguir con la exigencia que requiere jugar en el Real Madrid. Esto es muy largo».

Xabi lamentó que De Burgos no fuera llamado por el VAR en la patada de Moreno a Rodrygo: «Por el contacto que se ha producido, me han dicho que era una jugada revisable por el VAR. Sorprende que no lo hayan hecho. Son jugadas decisivas que marcan un partido».

No pensaba igual Míchel: «Yo creo que ya se está cayendo Rodrygo, y el VAR interpreta bien que es un ligero contacto. Mínimo. No todos los contactos son penalti. El de Vini está bien pitado, pero en este de Rodrygo se tropieza justo antes del contacto y creo que no es penalti».

El empate no saca de pobre al Girona. Una jornada más seguirá en puestos de descenso, pero anímicamente es un golpe positivo: «Es un buen punto, pero seguimos en posiciones de descenso y tendremos que seguir remando», analizó el técnico del Girona