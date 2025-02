Sevilla - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 10

No hay fuera de juego el brasileño. Gran pase de Bellingham y mejor intervención defensiva de Dow

Y cuidado que el gol había sido de Ramos... La tocó ligeramente. Tantos años jugando en el Madrid... Pero no subió al marcador...

El inglés marca en un contraataque pero el juego estaba parado desde quince segundos antes.... No es un gol anulado... De Burgos había interpretado que Ocampos estaba lesionado y paró el juego pero no señaló falta...

Le pegó fuerte el croata fuerte desde lejos pero no encontró porteríaaaaaaa

Centro muy pasado de Navas. No llega ningún jugador hispalense

El delantero del Sevilla es como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Agarró un balón en la frontal, de espaldas, se giró y lo probó. No fue peligroso para Kepa. Es el jugador que más está rematando del Sevilla en las últimas jornadas

Tengo los morros como almohadas de la sal de las pipas que me estoy metiendo entre pecho y espalda

El técnico del Sevilla reclama fuera de juego... No le hacen caso. Es una falta en el lateral del área. Va Kroos, remata Alaba y Ramos la saca bajo paloooooooooooooooooos

Nyland desbarata la ocasión. La enganchó el brasileño según le caía. No era fácil. La mando al cuerpo del portero del Sevilla

Se mete en el área y cae trastabillado al cruzarse con Navas. El árbitro dice que tururúuuuuuuuu, que no hay nada

El arranque de temporada había sido bueno pero lleva unos partidos que no está fino. Ahora ha disparado fuera muy desviado

Se marchan a vestuarios pero Vinicius y Rakititc están conversando con el árbitro reclamándole algunas jugadas. El brasileño seguro que se queja del presunto penalti de Navas que no se señaló

Parece que no ha cambios en ninguno de los dos equipos

Puso precisión el croata pero no fuerza... Largo ataque del Sevilla que acabó con un centroooooooooo

Nyland mete la pierna para desbaratar la ocasión clarísima del Madrid. Parada de balonmanoooooooooooooooo. He tenido el Madrid el primeroooooooo. Cuidado que e va a cercando elMadrid

Errores y ocasiones por parte de los dos equipos a partes iguales. Llegamos a la hora de juego y no se mueve el marcador...

Le pitan una falta sobre Navas que él entiendo que no es y se queja ostensiblemente. El Pizjuán se le echa encima

"Tenemos que buscar hasta el final, nunca rendirnos pero no siempre se puede y el rival también juega"

"El punto sabe bien porque no veníamos muy bien, tampoco de ánimo. Este será el partido que nos hará remontar hacia arriba"

"Me he decantado por Nyland porque venía jugando pero los dos tienen un gran nivel"

El empate obliga al Barcelona a ganar mañana al Athletic para no empezar a descolgarse

