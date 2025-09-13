Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Sergio Gómez: «El fútbol no es atletismo o gimnasia, no se puede entrenar seis horas al día»

Criado en La Masía, pasó por el Borussia y lo ganó todo con el City de Pep. Es su segundo año en la Real

La Liga: resultados y clasificación

Sergio Gómez, en las instalaciones de Zubieta
Sergio Gómez, en las instalaciones de Zubieta Félix morquecho
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A sus 25 años, pocos tienen un palmarés así. Con España, campeón de Europa sub-17 y sub-19, oro olímpico y, también, un subcampeonato del Mundo sub-17 en el que fue nombrado Balón de plata. En formato clubes, campeón de la Champions, la ... Premier, el Mundial de Clubes y la FA Cup con el City. Sergio Gómez (Badalona, 4 de septiembre de 2005) sabe que el fútbol le ha tratado muy bien hasta ahora. Pero su trabajo le costó. Esta temporada suma su segundo año en la Real, que esta noche recibe al Madrid de Xabi Alonso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app