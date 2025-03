Sergio Arribas: hijo de taxista, perfil bajo, ADN Real Madrid y goleador exprés al que adora Nacho

«Un minuto necesitas para meter un gol», le dice el presidente en el vestuario tras la victoria ante el Al-Ahly, sellada con el 4-1 del canterano. «Un balón, un balón y para adentro. Para qué más», le contesta Sergio Arribas a Florentino, mientras ambos se dan la mano. Realmente fueron 28 segundos los que tardó el imberbe talento blanco en marcar su primer tanto con la camiseta del Real Madrid. Premio a once años de sacrificio, trabajo y fidelidad en todas las etapas de las categorías inferiores.

Arribas llegó a la Fábrica en 2012, con solo 9 años. Nació en una familia de Leganés en la que su padre es taxista y su madre enfermera. Un chico sencillo, educado y buen estudiante, que no se le ha subido en ningún momento a la cabeza vestir la elástica del mejor equipo del mundo. Su familia, siempre le ha acompañado en busca de su sueño de llegar al primer equipo, le ha ayudado a mantener los pies en el suelo. «Es un chico muy dócil, con capacidad de adaptación a todas las situaciones. Sergio no depende de qué entrenador tenga para jugar mejor o peor. Tiene muy buen carácter y no suele chocar con sus entrenadores, sino todo lo contrario», explica a ABC Dani Poyatos, entrenador suyo en categoría juvenil entre 2018 y 2020.

Arribas juega con dos espinilleras personalizadas. En una de ellas, tres imágenes suyas, una con el equipo de la Youth League que se proclamó campeón en 2020, otra con el primer equipo cuando debutó en Champions, y otra con la selección de la que es habitual en categorías inferiores. La otra espinillera es para sus padres y su hermana, las personas más importantes de su vida. «Viene de una familia trabajadora, cercana a él, y nunca dio sensación de ser un crío con estridencias, de esos que les encanta aparentar que juegan en el Madrid y ganan mucho dinero a edades adolescentes. Nunca ha dado un solo problema».

Arribas pertenece a la generación de 2001, menos conocida a nivel futbolístico que la de 2000, donde nombres como Blanco o Chust han sonado muy fuerte en los últimos años. Para Poyatos, esta hornada encabezada por el propio Arribas y por el capitán Carlos Dotor, que ahora mismo tiene al Castilla peleando por el ascenso a Segunda, es la que más ADN del Madrid lleva en sus genes. «Son jugadores muy competitivos y los que más han entendido lo que es la filosofía del Madrid. Solo hay que mirar cómo compite el equipo de Raúl y gana partidos complicados en campos difíciles».

Arribas es un jugador que sobresale por su capacidad para interpretar los partidos de los tres cuartos de campo en adelante. Lee muy bien los espacios, los ataca en el momento preciso, se asocia con asiduidad, puede jugar por dentro y por fuera, y tiene buena visión en los últimos metros para dar ese pase definitivo, pero es que además tiene gol, y mucho. Este año ya suma nueve con el Castilla, y uno con el primer equipo. «Con todas esas cualidades, yo lo comparo con Bernardo Silva. Es un jugador muy completo. La única duda es el tema físico. El primer equipo del Madrid tiene jugadores de mucho talento y de potente despliegue. Valverde, Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni… Ahora, por carácter, habilidad y calidad, para mí el canterano que más condiciones tiene para llegar y asentarse en el primer equipo es él».

Este verano, Arribas quiso salir y probar suerte en un Primera división, pero el club le convenció para quedarse con Raúl en el Castilla y luchar por el ascenso. En ello anda, mientras alterna entrenamientos y convocatorias con Ancelotti y bajo el paraguas de Carvajal y Nacho, los dos jugadores que más encima están de él. El sentido abrazo con Fernández, tras marcar en Rabat, fue una de las imágenes de la semifinal. Nadie mejor que ellos para saber lo que supone jugar en el Madrid tras toda una vida en Valdebebas luchando por ello.

