Santillana: «El 4-0 de la final de 1974 fue nuestra venganza por el 0-5»

A sus 72 años, la vida de Carlos Alonso González 'Santillana' (23 de agosto de 1952), uno de los mejores futbolistas de la historia del Real Madrid, no se aleja mucho de la de cualquier persona de su edad. Ir al parque con sus cuatro ... nietos, ser feliz y disfrutar de la familia y de esa etapa tan bonita que es la de abuelo. Receta sencilla, pero deliciosa. El mítico delantero blanco de los setenta y ochenta repasa en ABC la actualidad blanca y recuerda aquella temporada 73-74 en la que el Madrid encajó un 0-5 del Barça de Cruyff en el Bernabéu y, cuatro meses después, el equipo blanco se tomó la revancha en la final de Copa (no podían jugarla los extranjeros) con un 4-0, el primero con el sello del cántabro.

—¿Cómo fueron aquellas dos goleadas tan antagónicas?

—Pues el 0-5 nunca se nos va olvidar. Fue una debacle. Ellos tenían a Cruyff, Sotil, Rexach, Asensi… Ese Barça era un equipo muy bueno y aquel partido les salió redondo. Acabamos 0-2 en la primera parte, y en la segunda nos fuimos arriba como locos y ellos lo aprovecharon. Fue un palo, pero tuvimos la suerte de volver a enfrentarnos esa misma temporada en la final de Copa, y ahí nos resarcirnos. Metimos un gol tempranero y se puso pronto de cara la final, y acabamos ganando 4-0. Fue la revancha de lo que nos habían hecho en el Bernabéu y aquel 4-0 nos devolvió la estima y la confianza para los siguientes clásicos. Un título que nos entregó Franco, por cierto, porque aquello era entonces la Copa del Generalísimo.

—¿Cómo fueron los días previos a esa final?

—Teníamos en la cabeza ese 0-5. No hacía falta decir mucho en el vestuario. Solo había que mirar a los ojos a Amancio, Pirri, Grosso, Zoco… para saber lo que lo que supuso ese 0-5. Piense que en ese Madrid el sentimiento de pertenencia a la camiseta era muy fuerte, y aquella manita hizo que saliéramos muy enchufados a la final. Además, a diferencia del partido de Liga, ellos fueron al ataque, y ahí les pillamos como ellos nos pillaron en el 0-5. El 4-0 no nos quitaba esa sensación horrible del 0-5, pero apaciguó nuestro ánimo.

—¿Por qué cree que se dieron dos resultados tan distintos y cada uno para un equipo?

—Yo creo que el tema de que no pudieran jugar los extranjeros en la Copa (regla vigente entre 1973, cuando el fútbol español se abrió a la llegada de extranjeros, dos por equipo, y 1978) tenía su impacto. Cruyff y Sotil eran dos jugadores capitales para ellos, aunque también es verdad que Pinino Mas y Netzer para nosotros eran futbolistas fundamentales. No sé si ellos salieron perdiendo con esta regla, pero fue una final donde solo había jugadores españoles y eso afectó a la identidad de ambos equipos.

—Esta temporada, el Barça le ha ganado al Madrid 0-4 y 5-2. ¿Se podría repetir una situación parecida y devolverle la goleada?

—No creo que sea sencillo una goleada en la final de Copa. Lo del año 1974 fue anómalo. Ahora en el fútbol todo está muy igualado y no es sencillo resolver una final de Copa haciendo muchos goles. Ambos están capacitados para ganar y marcar bastantes tantos, pero no sería lo normal. Yo no veo una final con muchos goles. Veo un resultado corto

—¿Es diferente una final de Copa contra el Barça que contra cualquier otro equipo?

—Sí, claro. La rivalidad está ahí y en una final se agiganta.

—¿Cómo ve la situación actual de Ancelotti?

—Hay que respetar a Carletto. Es un entrenador fantástico que ha ganado más títulos que nadie, que se ha hecho muy madridista en estas dos etapas en el banquillo y que ha llevado muy bien el vestuario, algo que es muy difícil. Carletto es como un jugador más del equipo, pero claro, no todos los años se van a ganar títulos. El aficionado del Madrid está muy mal acostumbrado y pensamos que podemos ganar la Copa de Europa todas las temporadas. Nos ha eliminado el Arsenal y es una decepción, pero hay que aceptarlo y pensar que todavía podemos ganar la Liga y la Copa. Es que no es tan descabellado. Es ganar este sábado, ganar también el clásico del día 11 y esperar solo un pinchazo del Barça. Aquí todo el mundo da por hecho que ellos van a lograr ambos títulos y yo creo que va a haber alternativas. El madridismo no puede tirar todo por tierra solo porque en la Copa de Europa nos haya eliminado el Arsenal en cuartos. Carletto merece que confiemos en él.

—¿Tiene buena relación con él?

—Tenemos una relación fantástica. Es un tipo genial, un gran entrenador y yo sigo pensando que mientras siga en el banquillo del Madrid hay que apoyarlo hasta el final.