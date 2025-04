Rudiger pierde la cabeza y Ancelotti levanta la de su equipo: «Si ganamos no hubiera sido un escándalo»

La frustración de tener ganada una final en la que nadie daba un duro por ellos no fue bien encajada por algunos jugadores del Madrid. En el 120, una falta en ataque de Mbappé, en la que era la última opción del Madrid para forzar los penaltis, acabó con Rudiger, Lucas y Bellingham expulsados. Los dos primeros ya estaban en el banquillo y, en el caso del alemán, le puede caer una sanción importante. Se fue a la calle por tirarle una bolsa de hielo a De Burgos: «No sé realmente qué ha pasado ahí ni cuántos jugadores han sido expulsados», dijo Ancelotti en la sala de prensa de La Cartuja.

Noticia Relacionada El Barça, campeón de la Copa del Rey en una final de locos Rubén Cañizares Partido de dos partes bien distintas y una prórroga agónica que decidió un gol de Koundé en el 116. Marcaron Pedri, Ferran, Mbappé y Tchouaméni

El italiano volvió a despejar el balón cuando se le preguntó por su futuro tras otro título perdido. Le queda ya solo la Liga, y sería un milagro que la ganara. Como lo será que vaya al Mundial de Clubes: «Ya hablaremos durante las próximas semanas. Ahora estoy dolido por haber perdido esta final», comentó el italiano, que se negó a analizar la labor del colegiado: «No voy a hablar del árbitro»

Fue una derrota digna, pero al fin y al cabo una derrota. Y eso es lo que cuenta en un club como el Madrid: «Ha sido un buen partido. Hemos competido bien, sobre todo desde la segunda mitad. Teníamos el partido bajo control con el 2-1, pero nos han encontrado un balón a la espalda y ahí se ha complicado. Se ha hecho lo que se tenía que hacer y hemos estado cerca, No tengo nada que reprochar. Si ganamos nosotros no hubiera sido un escándalo».

Ancelotti no quiso hacer sangre en la herida de Brahim. El andaluz no atacó el pase de Modric y decidió esperar el balón en lugar de ir a por él, semilla del 3-2 que decidió la final: «Son pequeños detalles que a veces no cuestan nada y, otras veces, cuestan mucho».

Le viene ahora al Madrid una semana muy larga, hasta su partido del domingo contra el Celta. Descansará este domingo y el lunes, y el martes empezarán a preparar el duelo ante los gallegos. Ahí estará Ancelotti y, en el clásico del 11 en Montjuic, también. Veremos si el reloj de arena se detiene ahí.