La reivindicación de Fran García: «Siempre he sido el mismo»

Hace un mes, Fran García, no tenía su continuidad segura en el Madrid. Como tampoco Mendy. El Madrid se lanzó a por Carreras y lo volverá a hacer cuando acabe el torneo. No caben todos, pero si Fran juega al nivel que lo está haciendo en este Mundial, va a ser imposible que salga del club: «Fran está haciendo un gran torneo, con balón y sin balón. Sabe perfectamente cuándo saltar y cuándo esperar. Hoy se ha beneficiado de la posición de Vini y ha entrado muy bien desde la segunda línea. Yo se lo dije estos días. Si estás lejos del área, no vas a meter, pero si llegas hasta ahí, tienes opciones de hacer gol. Y hoy pasado. Me alegro mucho por él, porque es un chico de la casa con una actitud top», dijo Alonso,

Xabi ya quiso fichar al lateral para el Bayer Leverkusen, y precisamente ese interés es lo que hizo que el Madrid los repescara del Rayo, necesitado de un suplente para Mendy. Ante el Borussia, gol y MVP del partido: «Siempre he intentado trabajar en silencio y no meterme en ningún charco. Parece que no se tiene en cuenta, pero cuando salgo trato de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo», dijo Fran tras el partido, muy seguro de sí mismo: «Fran García siempre ha sido el mismo. La confianza y la continuidad son muy importantes. Ahora tengo ambas».

Como también la tiene Gonzalo, otro canterano al que Fran piropea: «¿El Madrid de los García? Ojalá. Darle la enhorabuena también a Gonzalo. Cómo para decirle algo. Es un tío increíble. Muy contento de tener también a alguien de la cantera y que tenga esa oportunidad. Es muy importante no perder ese foco de disfrutar».

Disfrutó también Courtois, que evitó el tiempo extra en el 97. Paradón del belga en ese final que casi se le envenena al Madrid: «No tenía ninguna gana de ir a la prórroga. Así que me he tirado con todas mis ganas». Tampoco las tenía Xabi, que espera que su equipo haya aprendido la lección: «Hasta el minuto 80 hemos controlado el partido bastante bien. Luego se ha agitado todo y no hemos sabido que no pasaran cosas, y han pasado demasiadas en poco tiempo. Igual nos viene bien para la próxima vez»