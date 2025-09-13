Real Sociedad - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

El Real Madrid afronta este sábado, 13 de septiembre, el cuarto partido de Liga, un encuentro que le enfrenta a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. Una cita en la que los de Xabi Alonso buscarán sumar otra victoria que les mantenga en el liderato con pleno de puntos. Mientras, los guipuzcoanos intentarán ganar su primer partido del recién comenzado campeonato liguero.

El Real Madrid llega a San Sebastián tras el parón liguero y después de vencer por la mínima al Mallorca en el Bernabéu tras la que fue la primera remontada con Xabi Alonso en el banquillo.

La Real Sociedad afronta su segundo partido en casa con síntomas de intranquilidad después de haber obtenido solo dos empates en las tres primeras citas del nuevo curso. Los de Sergio Francisco sufrieron la primera derrota en la anterior jornada, cuando perdieron por la mínima en Oviedo (1-0), y buscarán resarcirse ante la siempre difícil visita del Real Madrid.

A qué hora es el Real Sociedad - Real Madrid de LaLiga

El atractivo Real Sociedad - Real Madrid se disputa a primera hora de la tarde del sábado en Anoeta. Un encuentro programado para las 16:15 horas y en el que el equipo de Xabi Alonso busca su cuarta victoria en el campeonato nacional. Los vascos, por su parte, intentarán lograr el primer triunfo liguero de la temporada.

Dónde ver en televisión y online el Real Sociedad - Real Madrid hoy

El choque entre la Real Sociedad y el Real Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar LaLiga. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la cuarta jornada de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.