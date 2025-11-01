Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL

Real Madrid - Valencia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

LA LIGA

Conoce a qué hora juega hoy el Real Madrid contra el Valencia y dónde ver el partido de LaLiga online y en televisión

Tus partidos favoritos, ahora en Movistar+ por 9,99 €/mes

Real Madrid - Valencia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy
Real Madrid - Valencia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy EFE

ABC

El Real Madrid recibe al Valencia en el Santiago Bernabéu hoy sábado 1 de noviembre. Se deduce que ninguno de los jugadores ha podido celebrar Halloween en condiciones: que sí, míster, que mañana tenemos partido, ya te hemos oído. El Valencia, aún así, prefiere ... mantener la decoración de su escudo: un amenazante murciélago de alas afiladas. Un amenazante murciélago de alas afiladas más bien coqueto e inofensivo en lo que va de temporada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app