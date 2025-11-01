Real Madrid - Valencia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

El Real Madrid recibe al Valencia en el Santiago Bernabéu hoy sábado 1 de noviembre. Se deduce que ninguno de los jugadores ha podido celebrar Halloween en condiciones: que sí, míster, que mañana tenemos partido, ya te hemos oído. El Valencia, aún así, prefiere ... mantener la decoración de su escudo: un amenazante murciélago de alas afiladas. Un amenazante murciélago de alas afiladas más bien coqueto e inofensivo en lo que va de temporada.

Tras su victoria en el clásico, los blancos llegan al choque pletóricos, aferrados a una felicidad que, como suele y como saben, puede quebrarse en cualquier momento. Con su visita a Anfield en el horizonte, es legítimo especular con alguna rotación. O no. O por qué no proseguir, intachables e irreductibles, su casi inmaculada marcha liguera.

En puestos de descenso, el Valencia acumula cinco partidos sin ganar en Liga. Se habla del desaparecido «efecto Corberán»: la temporada pasada creíamos que su libreta hacía milagros, y ahora, cuando le han arrebatado a Mamardashvili, Mosquera, Barrenechea o Sadiq, se los exigimos de verdad.

A qué hora es del Real Madrid - Valencia de LaLiga hoy

Real Madrid y Valencia disputan su partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga hoy sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver el Real Madrid - Valencia en televisión y online

El partido podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente de Movistar+ en el canal Movistar LaLiga (dial 54). En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer.