Real Madrid - Valencia, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

El equipo blanco presenta importantes novedades respecto al once con el que ganaron al Leganés. Ancelotti ha decidido sentar a Asencio, Camavinga y Güler para poner de titulares ante el Valencia a Tchouameni, Valverde y Vinícius. Sin embargo, la gran sorpresa está en la potería donde Fran González, canterano del club, reemplazará a Lunin y Courtois, que no llegan por problemas físicos.

Corberán trae novedades respecto al último once que presentó frente al Mallorca. Entran como titulares Aarons, Diakhaby y Vázquez.

Coberán no podrá contar con Foulquier, Gayá y Rioja, que cumplen ciclo de tarjetas. Además de Iván Jaime por lesión.

No llegan por lesión Mendy, Ceballos y Courtois. En el caso de Lunin, aunque estaba tocado físicamente y no sale como titular, estará en el banquillo.

El Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos 16 partidos como local ante el Valencia en LaLiga, y ya le ganó en Mestalla en la primera vuelta por 1-2.

Diakhaby marca el primero del Valencia de cabeza tras un centro desde el lado izquierdo del Real Madrid. El balón pasó por delante de Tchouameni y Rüdiger no estuvo contundente en evitar el disparo del capitán che.

El futbolista del Real Madrid sufrió un golpe en el empeine por parte de Sadiq en la búsqueda de un balón. Parece que el golpe no va a más.

Cuadra Fernandez pita penal por derribo de Tárrega a Mbappé.👎Le molesta con el brazo, pero no le agarra. También hay un toque entre la pierna del atacante, y el defensor. Se tropieza Mbappé, porque el pie del defensa está por delante. El VAR le llama para que revise la acción, pero el árbitro mantiene su decisión

El técnico fue amonestado por reclamar con insistencia que no había fuera de juego.