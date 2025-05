Real Madrid - Real Sociedad en directo hoy: partido de la Liga, jornada 38

Llega la última jornada de la Liga para los blancos. Los de Carlo Ancelotti jugaran un partido muy especial ante una Real Sociedad que no se juega nada. Habrá despedida al técnico italiano y a Luka Modric. También jugarán su último partido hoy con la camiseta blanca Lucas Vázquez y Jesús Vallejo.

Carlo Ancelotti va con cuatro cambios con respecto al once de Sevilla. En su última alineación como técnico madridista, Modric sí es titular en su despedida del Bernabéu. Vuelven Lucas Vázquez y Asencio en defensa. También Ceballos en sala de máquinas. Arriba, entra Brahim.

El brasileño sufre un bajón anímico por su mala dinámica ante el gol: no marca desde el pasado 4 de marzo cuando lo hizo en el derbi europeo ante el Atlético de Madrid.

La decisión del Real Madrid de no renovar al croata se fundamenta, en parte, en querer propiciar la reconversión de la perla turca en un interior creativo.

