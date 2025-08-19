Real Madrid - Osasuna: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Liga hoy

El Real Madrid comienza este martes, 19 de agosto, su participación en la Liga 2025-26, un encuentro en el que se enfrentará a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu y que cerrará la primera jornada del campeonato nacional que se abrió el pasado viernes.

El partido ante los navarros supondrá el estreno de Xabi Alonso ante su afición después de que el entrenador donostiarra ya dirigiera al equipo blanco en el pasado Mundial de Clubes, en el que el Madrid caía eliminado en semifinales ante el PSG.

Precisamente ese Mundial de Clubes provocó que el club blanco solicitara el aplazamiento del partido de su estreno ante Osasuna, al que los de Xabi Alonso llegan con tan solo dos semanas de preparación de pretemporada y con un solo amistoso durante el verano, el del pasado martes contra el Tirol.

Tras una temporada en la que el Real Madrid se quedó en blanco, los fichajes de Carreras, Trent, Huijsen y Mastantuono han disparado la ilusión de una afición que, pese a las fechas veraniegas en las que nos encontramos, previsiblemente llenará las gradas del Bernabéu.

En Osasuna se estrena en partido oficial Alescio Lisci, su nuevo entrenador tras la marcha a final de la pasada campaña de Vicente Moreno. Los navarros, que mantienen la columna vertebral de la pasada Liga, presentan las novedades en su plantilla de futbolistas como el exmadridista Víctor Muñoz o Rosier (Leganés).

Horario del Real Madrid - Osasuna

El atractivo Real Madrid - Osasuna, partido del estreno de la Liga para ambos equipos y que se disputa esta noche en el Bernabéu, cierra la primera jornada del campeonato. Un encuentro que está programado para las 21:00 horas, una cita en la que Xabi Alonso se estrena en un partido del campeonato nacional como entrenador blanco.

Dónde ver en televisión y online el Real Madrid - Osasuna

El choque entre el Real Madrid - Osasuna podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal DAZN. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la primera jornada de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.