Real Madrid - Mallorca: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

El Real Madrid afronta este sábado, 30 de agosto, su tercer partido de Liga, un encuentro que le enfrenta al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. Una cita en la que los de Xabi Alonso buscarán sumar su tercera victoria en el campeonato tras su triunfo ante el Real Oviedo el pasado domingo, mientras que los asturianos intentarán estrenar su casillero de puntos.

El Real Madrid llega al Bernabéu después de vencer al Real Oviedo (0-3) en el estadio Carlos Tartiere gracias a dos goles de Mbappé y uno de Vinicius. Un partido en el que el equipo de Xabi Alonso dejó muy buenos detalles aunque demostró que aún tiene mucho margen de mejora.

Por su parte, el Mallorca no está firmando su mejor arranque liguero. En el primer partido del campeonato, los de Jagoba Arrasate perdieron 0-3 contra el Barcelona en Son Moix, y en el segundo, empataron a 1 contra el Celta también en casa, gracias a un gol de Mateu Morey en los últimos instantes del duelo.

El de este sábado será el primer encuentro de los bermellones lejos de la isla y buscarán encontrarse con la victoria en el presente curso en el Santiago Bernabéu.

A qué hora es el Real Madrid - Mallorca de LaLiga hoy

El atractivo Real Madrid - Mallorca, partido que se disputa esta noche en el Santiago Bernabéu, está programado para las 21:30 horas. El equipo de Xabi Alonso busca su tercera victoria en el campeonato nacional. Los baleares, por su parte, intentarán sumar sus primeros tres puntos.

Dónde ver en televisión y online el Real Madrid - Mallorca hoy

El choque entre el Real Madrid y el Mallorca podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Plus+. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la tercera jornada de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.