Real Madrid - Leipzig, en directo: partido de octavos de Champions League hoy

Esperando que hayan disfrutado y dejándoles con la crónica y las declaraciones de los protagonistas, les deseo una buena noche y que descansen... o no...

"Partido mal, mal jugado, con poca intensidad y precipitación. Hemos jugado ante un rival que tiene calidad y que no tenía nada que perder. Hemos sufrido pero lo importante era llegar a cuartos de final y ahí estamos. Hemos jugado muy frenados, muy lentos, con poca verticalidad, no ha sido una buena noche, es bastante evidente"

"Estuvo cerca, pudimos marcar pero ellos en una pérdida se avanzaron. Nos ha faltado un poco más de eficacia, avanzarnos en el marcador. Hemos tenido alguna ocasión pero es el fútbol. Nos hemos sentido cómodos, no han tenido ocasiones muy claras. Nos queda un sabor agridulce porque el equipo ha hecho una gran eliminatoria y hemos merecido más pero el Madrid es un gran equipo"

No se pierdan las reflexiones y el análisis de Rubén Cañizares

No se pierdan el análisis y las declaraciones de los protagonistas tras un partido mediocre en el que lo mejor ha sido la clasificación para cuartos de final

22:57

Nacho habla en Movistar

"Objetivo cumplido. Sabemos que no ha sido el mejor partido de la temporada pero hay que estar contentos porque estamos en cuartos de la Champions. En líneas generales no ha sido buen partido. Incluso poniéndonos por delante no hemos sabido hacernos fuertes. Parece que lo que hemos hecho hoy es un drama.... y hay que estar contentos"