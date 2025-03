Real Madrid - Leganés, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

Primera vez que alinea Ancelotti a Güler, Brahim y Mbappé en la delantera de inicio. El italiano deja fuera del once a Valverde y a los brasileños en el primer partido después del parón. Tchouaméni también descansa.

El técnico pepinero irá con todo desde el inicio. El Leganés saldrá de inicio con un once ofensivo, teniendo un tridente formado por Juan Cruz, Raba y Óscar.

El portero belga no se entrenó con el grupo aquejado de una sobrecarga que arrastra del parón de selecciones. El ucranio vuelve al once.

Ancelotti sigue envuelto en un entramado fiscal que todavía no está claro...

Ritmo bajo de partido por ahora con el Leganés esperando su oportunidad en campo propio. No quiere presionar. El Real Madrid tampoco tiene prisa.

Sacó el balón de un Camavinga que rompió líneas y se metió en el área para intentar brindarle a Mbappé un pase que no llegó gracias al corte del lateral pepinero.

Se duele Óscar de un pisotón de Arda Güler. Llegó tarde el turco, pero no pita falta González Fuertes.

Óscar derribó a Arda Güler en el área y González Fuertes no dudó en señalar la pena máxima. Entrenador y jugadores del Leganés muestran su indignación. Consideran que no es suficiente el contacto.

No hay fuera de juego por ahora. Jugadón del Leganés que terminó culminando Diego García a pase de un Óscar que se la puso de primeras en el área pequeña. No pudo hacer nada Lunin. Empieza de nuevo el partido...

Penal sancionado por González Fuertes por derribo de Óscar a Guillermo👎. Para mí no hay zancadilla.

Vaya jugada de un Óscar que la pico para deshacerse de Asencio y luego, sobre la línea de fondo, poner un pase de la muerte a un Raba que no falló en el área. Da la campanada, por ahora, el equipo de Borja Jiménez en el Bernabéu.

Centro muy potente al área de Fran García desde la derecha al que no llegó el inglés por pelos a rematar muy cerca de la portería pepinera.