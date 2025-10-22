Dónde ver online y en televisión al Real Madrid hoy en Champions League y a qué hora juega el partido contra la Juventus

El Real Madrid regresa este miércoles a la Champions League, en la que afronta el partido de la tercera jornada de la fase liga ante la Juventus, un duelo entre dos grandes que tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto de ... Xabi Alonso disputa este partido antes de tener que jugar el clásico del próximo domingo ante el Barcelona, en el que el liderato de la Liga estará en juego. Los blancos, que el domingo sufrieron para vencer en el campo del Getafe (0-1), se presentarán al duelo ante los azulgranas con dos puntos de ventaja en la clasificación, pero el Madrid solo piensa ahora en la cita ante la Juve, un de los grandes clubes del fútbol europeo aunque esta temporada no ha comenzado bien su participación en la Serie A ni en la máxima competición continental.

Mientras el Madrid suma un pleno de puntos en la Champions gracias a sus victorias ante el Marsella (2-1) y el Almaty (0-5), el conjunto turinés no conoce aún la victoria en esta edición de la Champions, en la que los españoles buscan su título número 16. La Juve empató en su casa en el estreno ante el Borussia Dortmund (4-4) y tampoco pasó de la igualada en su desplazamiento a Villarreal (2-2).

Vinicius, que en el último partido ante el Getafe fue suplente y cuya entrada en el campo resultó decisiva para que el Madrid acabara sumando los tres puntos, volverá al once titular ante la Juventus, que en la última jornada de la Serie A perdió en su visita al Como de Cesc Fábregas (2-0).

El Madrid, segundo en la clasificación, es uno de los seis equipos, junto al Bayern, PSG. Inter, Arsenal y Qarabag, que han conseguido ganar sus dos partidos en la Champions, en la que los de Xabi buscan prolongar hoy esa dinámica positiva. Los italianos, por su parte, cayeron al puesto 23 de la clasificación tras sus dos empates en las citas previas e intentarán dar este miércoles la sorpresa en el Bernabéu, que presentará un lleno en sus gradas.

El partido de este miércoles será la reedición de la final de la Champions de 2017, en la que los blancos pasaron por encima de los italianos, ante los que tienen el balance ganado: 12 victorias en 22 enfrentamientos, 3 en los últimos 4 partidos entre ambos clubes. El más reciente fue este verano, en octavos de final del Mundial de Clubes, un partido que terminó con victoria blanca (1-0).

Slavko Vincic será el encargado de arbitrar el partido entre el Real Madrid y la Juventus. Será la tercera vez que el esloveno dirija un partido del equipo blanco, después de la final de la Champions en 2024 ante el Borussia Dortmund, y el encuentro de la primera fase del curso pasado entre el conjunto blanco y el Milan en el feudo merengue, con victoria por 1-3 para los italianos. En el Real Madrid-Juventus, contará en el VAR con el alemán Bastian Dankert y el portugués Tiago Martins como asistente.

A qué hora es el Real Madrid contra la Juventus hoy

El partido entre el Real Madrid y la Juventus, correspondiente a la tercera jornada de UEFA Champions League 2025-26, se disputa hoy, miércoles 22 de octubre, a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Dónde ver el Real Madrid - Juventus de Champions en televisión y online

El partido entre el Real Madrid y la Juventus podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente de Movistar Plus en el canal Liga de Campeones dial 61. En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término del partido.