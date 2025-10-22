Real Madrid - Juventus en directo hoy: partido de la Liga de Campeones, jornada 3

21:38 Minuto 35. Real Madrid 0-0 Juventus. Otro córner para el Real Madrid No para de generar saques de esquina el equipo blanco.

21:37 Minuto 34. Real Madrid 0-0 Juventus. ¡Otra vez Cambiaso! Centro que buscaba a Fede Valverde, pero esta vez no dio lugar a dudas el defensa italiano. La mandó a córner.

21:37 Minuto 33. Real Madrid 0-0 Juventus. ¡DESPEJA CAMBIASO! Recorte y centro de mucha calidad de Güler en el área al segundo palo que buscaba a Brahim, pero terminó ganando la partida el italiano para mandarla a córner.

21:35 Minuto 31. Real Madrid 0-0 Juventus. Fuera de juego de Bellingham El inglés cazó un balón dentro del área italiana cuando estaba claramente adelantado.

21:32 Minuto 29. Real Madrid 0-0 Juventus. No la controló Brahim Era muy complicado el balón de Vinícius a la otra banda. El marroquí no pudo pincharla y, ello, desbarató la contra blanca.

21:30 Minuto 28. Real Madrid 0-0 Juventus. Séptimo córner para el Real Madrid En solo 30 minutos de partido...

21:29 Minuto 27. Real Madrid 0-0 Juventus. No llega Militao Se la dio Bellingham al espacio, pero no llegó el brasileño para evitar que saliera el balón por línea de fondo. Sacará Di Gregorio de puerta.

21:28 Minuto 25. Real Madrid 0-0 Juventus. ¡OTRA DE TCHOUAMÉNI! Le cayó al francés un nuevo balón peligroso tras un córner, pero su disparo rozó en Kalulu y pasó muy cerca del palo. Está siendo el jugador más peligroso del Real Madrid.

21:28 Minuto 24. Real Madrid 0-0 Juventus. ¡LA SACA DI GREGORIO! Gran jugada combinativa del Real Madrid que termina con un pase al área de Valverde a Brahim y un disparo del marroquí, con poco ángulo, que despejó a córner el guardameta del equipo italiano.

21:25 Minuto 22. Real Madrid 0-0 Juventus. ¡PROVIDENCIAL GATTIIIII! Encontró el espacio el Real Madrid por medio de Bellingham que la puso en horizontal para un Mbappé que disparó con toda la intención, pero estuvo muy atento el defensa de la Juventus para despejar a córner.

21:24 Minuto 21. Real Madrid 0-0 Juventus. Sigue tocando el Real Madrid Está muy ordenado la Juventus. No le es fácil encontrar los huecos al Real Madrid.

21:22 Minuto 19. Real Madrid 0-0 Juventus. Dos córners que buscaban a Tchouaméni No consigue atinar el Real Madrid, aunque es cierto que no han sido malos los centros del turco.

21:21 Minuto 18. Real Madrid 0-0 Juventus. Córner para el Real Madrid Centro de Brahim que despejó la defensa por línea de fondo. Sacará Güler.

21:19 Minuto 16. Real Madrid 0-0 Juventus. ¡LA HA TENIDO TCHOUAMÉNI! Cabezazo del francés al saque de esquina que logra atrapar Di Gregorio. Le salió algo centrado.

21:18 Minuto 15. Real Madrid 0-0 Juventus. Córner para el Real Madrid Centro muy forzado de Fede Valverde que impactó en un defensa de la 'Vecchia Signora'. No tenía claro el colegiado que pitar, pero al final señaló saque de esquina.

21:17 Minuto 15. Real Madrid 0-0 Juventus. Pita el Bernabéu Quiere que su equipo deje de jugar en modo 'parabrisas'.

21:16 Minuto 13. Real Madrid 0-0 Juventus. Otra que para Courtois Está bien ahora la Juventus. Está saliendo bien a la contra y armando con mucha seguridad las jugadas en campo contrario. Están llegando tarde los defensas blancos.

21:16 Minuto 13. Real Madrid 0-0 Juventus. Otra de McKennie Disparo desde la frontal que manda Courtois a córner.

21:15 Minuto 12. Real Madrid 0-0 Juventus. A las manos de Di Gregorio No llegó Bellingham a cazar el balón al espacio.

21:14 Minuto 12. Real Madrid 0-0 Juventus. Fuera de juego de McKennie Se había anticipado Militao, pero la posición antirreglamentaria del estadounidense evita el córner.

21:13 Minuto 10. Real Madrid 0-0 Juventus. Paró Courtois Se perfiló Weston McKennie en la medialuna del área para disparar cruzado con el interior. Sacó el brazo el belga y mandó la pelota a córner.

21:12 Minuto 9. Real Madrid 0-0 Juventus. Corta de nuevo Asencio Centro de Kalulu al área que cortó de cabeza el canario.

21:11 Minuto 8. Real Madrid 0-0 Juventus. Toca el Real Madrid Se empieza a encerrar la Juventus. Se le acaba la energía para ejercer la presión y ahora espera una oportunidad para salir a la contra.

21:09 Minuto 6. Real Madrid 0-0 Juventus. ¡PROVIDENCIAL ASENCIOO! Salió con el balón poco a poco hasta que Kalulu se plantó con mucho espacio por banda derecha para poner un pase de la muerte que cortó de manera sensacional el central canario.

21:06 Minuto 3. Real Madrid 0-0 Juventus. Falta de Vlahovic que evitó un posible mano a mano con Courtois Le pitaron una falta previa por un agarrón a Militao.

21:06 Minuto 2. Real Madrid 0-0 Juventus. Robó Kalulu El brasileño no pudo superar al francés en su intento de internada en el área italiana.

21:03 Minuto 1. Real Madrid 0-0 Juventus. Ataca primero la Juventus Se va arriba la Juve de inicio, encara Kalulu a Carreras y será saque de banda para los de Tudor casi en el córner.

21:02 ¡EMPIEZAAAA EL PARTIDOOOOOO!

21:00 ¡IMPRESIONAAAANTEEEEE! Qué mágicas son las noches europeas del Bernabéu y más en un partido histórico como un Real Madrid - Juventus. Se saludan Tudor y Alonso. Los jugadores ya se van hacia sus posiciones. ¡Todo listo!

20:58 ¡SALTAN LOS PROTAGONISTAS! Suena el himno de la Champions League. ¡QUÉ AMBIENTAZO HAY HOY EN EL BERNABÉUUUU!

20:56 'A VER EL BERNABÉU, A VER AL CAMPEÓN' El niño que sale en la foto del tifo es Lucas Vázquez, de cuando era niño e iba al Santiago Bernabéu con su bufanda a disfrutar de este espectáculo llamado fútbol.

20:51 ¡JUGADORES A VESTUARIOS! Esto está a punto de comenzar...

20:50 Equipo arbitral: Principal: Slavko Vincic (Eslovenia). VAR: Bastian Dankert (Alemania).

20:49 Hay un delantero que quiere volver a hacer daño al Real Madrid Jonathan David marcó el gol de la victoria del Lille en la jornada 2 de la pasada Champions League (1-0).

20:48 La Juventus busca romper la racha de empates La 'Vecchia Signora' visita el Bernabéu sin conocer la derrota en Champions, pero sin sumar los tres puntos, tras firmar dos empates consecutivos ante Borussia Dortmund (4-4) y Villarreal (2-2).

20:48 1.800 efectivos para resguardar el partido El dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido que este miércoles enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid y a la Juventus de Turín estará formado por un total de 1.800 efectivos.

20:41 Están ha punto de terminar el calentamiento los protagonistas Hay un ambientazo en el Bernabéu.

20:38 Quieras o no, es lógico que la mirada esté en El Clásico del domingo El Real Madrid llega como líder de LaLiga, pero el Barça que ganó ayer con un contundente 6-1 ante el Olympiacos y está a solo dos puntos en LaLiga, con la moral más alta que nunca.

20:38 Mbappé está imparable: Lleva ocho partidos seguidos marcando El francés llega a la Champions ante la Juventus firmando el mejor inicio de temporada de su carrera: 15 goles en 11 partidos con el Real Madrid.

20:37 Asencio: «Xabi nos pide que trabajemos todos unidos» «Que no vaya cada uno a lo suyo, que no seamos egoístas, es lo que estamos haciendo, ser un equipo».

20:36 Asencio: «No nos van a poner las cosas fáciles pero estamos en casa y vamos a darlo todo» «Ellos vienen aquí con la idea de darle la vuelta a la situación que están viviendo y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible».

20:36 Asencio: «Partido muy complicado» «Es un rival muy duro. Nos enfrentamos en el Mundial de Clubes, pero eran otras circunstancias».

20:34 Xabi Alonso: «Queremos ser agresivos, encontrar balón» «Si tenemos que dar un paso adelante, hacerlo, ser valientes».

20:34 Xabi Alonso sobre la medular: «Tampoco te puede contar demasiado» «Cada uno tiene sus cualidades. Buscar momentos de superioridad. Ahora, a jugar el partido».

20:33 Xabi Alonso: «Espero que en una fase de inicio, con pelota parada, nos vayan mano a mano» «Son buenos individualmente y fuertes físicamente. También con mucha calidad».

20:33 Xabi Alonso: «Espero un muy buen ambiente» «Buena energía también por parte de la afición, que haya esa química para estas noches especiales».

20:32 Los suplentes de hoy: Real Madrid: Lunin, Fran González, Mendy, Fran García, Camavinga, Pitarch, Mastantuono, Endrick, Gonzalo y Rodrygo. Juventus: Perin, Fuscaldo, João Mário, Kostic, Locatelli, Miretti, Adzic, Francisco Conceição, Zhergrova, Openda y Jonathan David.

20:29 Esta es la alineación de la Juventus Igor Tudor apuesta por un sistema de tres centrales y dos carrileros, con la vuelta de Gatti al eje de la zaga. También reaparece el estadounidense McKennieen la medular y Vlahovic como 9. Se cae, entre otros, Jonathan David.

20:28 Esta es la alineación del Real Madrid Vuelven al once figuras importantes como Vinicius en ataque y Arda Güler en sala de máquinas. También reaparecen otros como Brahim y Asencio.