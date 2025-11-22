Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos

El Real Madrid SL que Florentino tiene en la cabeza

Los planes del presidente blanco para convertir al club en el más valioso del mundo pasan por ceder parte de sus activos a una sociedad mercantil

Florentino Pérez presenta unos ingresos récord a pesar de un Bernabéu sin conciertos

Florentino Pérez, durante el partido de la NFL en el Bernabéu.
Florentino Pérez, durante el partido de la NFL en el Bernabéu. ep
Manuel Merinero

Manuel Merinero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Florentino Pérez tiene este domingo una cita muy importante con sus socios. Le espera una asamblea ordinaria en la que los asistentes esperan escuchar, aunque no esté en el orden del día, su idea de cara al cambio de modelo de club que ... quiere activar en los próximos meses en el que sí que es seguro que profundizará en otra asamblea, en este caso la extraordinaria, que podría convocar para el domingo 14 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app