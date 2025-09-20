Real Madrid - Espanyol: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

El Real Madrid afronta este sábado, 20 de septiembre, el quinto partido de Liga, un encuentro que le enfrenta al Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. Una cita en la cual los de Xabi Alonso buscarán otra victoria que les mantenga en el liderato con pleno de puntos. Mientras, los catalanas intentarán sumar para alargar así su excelente comienzo liguero.

El Real Madrid llega al partido tras dos trabajados triunfos por la mínima, ambos con diez jugadores: ante el Marsella en casa, el martes en el estreno de Champions; y ante la Real Sociedad, el sábado pasado en Anoeta.

El Espanyol, invicto, consiguió el lunes ante el Mallorca su tercera victoria. Un valioso triunfo de los hombres de Manolo González, solo empañado por la expulsión de su máximo goleador, Pere Milla. El delantero ilerdense, sancionado, no podrá jugar frente al Madrid.

A qué hora es el Real Madrid - Espanyol de LaLiga

El atractivo Real Madrid - Espanyol se disputa a primera hora de la tarde del sábado en el Santiago Bernabéu. Un encuentro programado para las 16:15 horas y en el que el equipo de Xabi Alonso busca su quinta victoria en el campeonato nacional. Los catalanes, por su parte, intentarán seguir en la zona alta de la clasificación.

Dónde ver en televisión y online el Real Madrid - Espanyol hoy

El choque entre el Real Madrid y el Espanyol podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar LaLiga. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la cuarta jornada de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.