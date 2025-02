Real Madrid - Cadiz en directo hoy: partido de la Liga, jornada 34

El técnico italiano sabe que la Liga está ganada. Si no es hoy será la próxima semana. Así que reserva a su equipo de gala y presenta muchas novedades. La principal la de Courtois, que regresa tras su larga lesión

La afición madridista está ávida del título liguero y sabe que hoy los suyos pueden campeonar... Solo repite Nacho respecto al once que jugó en el Allianz Arena

No se pierdan los tantos que publica el equipo blanco ante el Cádiz en las redes sociales

El Madrid sería campeón si los culés no pasan del empate ante el Girona. Pero aún falta muchooooooooooooooooooo

Penetración de Zaldúa con pase al interior del área pero Chris Ramos solo atina a meter la puntera izquierda y no cogió portería. Primera llegada del Cádiz, que avisa...

No hay cambios en ninguno de los dos equipos

El Madrid tiene totalmente controlado el partido y está rondando la portería de Ledesma. No sería extraño ver otro gol blanco en breve

Disparo de Fran García, muy fuerte, cruzado que el delantero del Madrid no cazaaaaa

No se pierdan la jugada si la pueden ver, el centro era de rabonaaaaaaaaaaaaa de Viniiiiiiiiiiii. Mamma miaaaaaaaaaa, caviar del buenooooooooooo

Ya saben que los jugadores del Madrid no hacen declaraciones en Liga, salvo a sus medios oficiales. En breve tendrán la crónica del partido en abc.es. Esperando que hayan disfrutado de la narración me despido de ustedes y les emplazo a que sigan las evoluciones del Barcelona para saber si el Madrid celebrará hoy el título de Liga