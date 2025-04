Casemiro entrena con el Real Madrid a la espera de resolver su futuro

La última sacudida del mercado no se vio venir. Casemiro, 30 años, carrera casi saciada en el Real Madrid, demarcación de perfil bajo, se vuelve repentino objeto de deseo del Manchester United, que está deportivamente en los huesos, pero económicamente nada en la abundancia. 60 millones de euros es la cifra que ha dejado correr el club inglés está dispuesto a pagar por el centrocampista brasileño, al que además ha tratado de seducir duplicándole el sueldo (11 millones de euros brutos actualmente). Y lo más sorprendente es que no le ha sonado mal el ofrecimiento al jugador, al que se le imaginaba a gusto y tranquilo en Madrid, y tampoco al club, que no ha reaccionado con el habitual 'ni hablar' cuando le tocan a unos de sus futbolistas principales.

Si se lo pide el futbolista, que tanto rendimiento ha dado, Florentino Pérez le dejará partir. Por agradecimiento. «Se ha ganado decidir su futuro», esgrimen en el club. El futbolista ha entrenado hoy con el equipo, preparando un partido ante el Celta que, seguramente, no terminará disputando.

Y aunque es fútbol, y por tanto más raro que un perro verde, cuando todas las partes están abiertas a un acuerdo, lo normal es que se alcance. El Manchester United se mueve por desesperación. Ostentosamente herido por verse fuera de la Champions League, porque la pinta es pésima también este año (4-0 le propinó el sábado el Brentford) y porque está harto de buena parte del plantel, con Cristiano a la cabeza, el club inglés da palos de ciego en el mercado más que dejarse llevar por un criterio claro o concreto. Lo mismo puja por un talento de la delantera como Joao Félix (o eso ha filtrado el Atlético) que por un obrero del centro del campo como Casemiro. Del Madrid no postulan por Benzema o Vinicius, sino por el brasileño de juego silencioso y pie afilado, que aporta más equilibrio que desequilibrio.

En todo caso, y aunque su juego no es luminoso y no llega de firmar individualmente su mejor temporada (esta sí la ha empezado con nivel), Casemiro es de los futbolistas más valorados en el Real Madrid. Quizás no de los más mimados en el sueldo, pero sí de los mejor considerados en el departamento técnico. Cumplidor, un seguro de vida. De los calificados intransferibles, se suponía. Con 30 años aún en el DNI y contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2025, parecía más bien un asunto resuelto (actualizado hace nada, en 2021, fijando la cláusula de rescisión en 500 millones). Nada que ver con Sergio Ramos o Varane, por recordar salidas de futbolistas entrados en la treintena que se convirtieron en un problema a la hora de renovar cuando sus acuerdos cuando se acercó su vencimiento. Ahí el club es inflexible: de año en año, algo que algunos jugadores digieren mal.

Sí da la sensación de que Casemiro deportivamente ha tocado techo en cuanto a sueños de club. Cinco Champions, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de clubes, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España es palmarés más que suficiente como para no sentirse obligado a más. ¿Un Balón de Oro? Aunque está entre los nominados este año, sabe de sobra que el Madrid no va a dirigir nunca toda su munición de propaganda hacia él. Los premios individuales no son para los de su posición en el campo. Es decir, la tentación económica (y doblarle el sueldo en cinco temporadas lo es) sí puede resultarle seductora. Y también a su agencia de representación, Best of You.

Casemiro ya ha dejado caer en el vestuario que lo más probable es que se marche. Ayer también conversó con Ancelotti, el más reacio a que el jugador se marche. En todo caso, pide un reemplazo a cambio.