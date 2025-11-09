Suscribete a
Rayo Vallecano - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Conoce a qué hora empieza el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 9 de noviembre

El Real Madrid vuelve este domingo a la Liga para afrontar en Vallecas su partido ante el Rayo Vallecano, un atractivo duelo correspondiente a la jornada 12 del campeonato nacional, en el que el equipo entrenado por Xabi Alonso lidera la clasificación.

Los ... blancos llegan a la cita después de su tropiezo europeo en Anfield contra el Liverpool, su segunda derrota a lo largo de la temporada, y con el objetivo de volver a la senda de la victoria para mantener la ventaja en la clasificación respecto a sus perseguidores.

