Rayo Vallecano - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Real Madrid vuelve este domingo a la Liga para afrontar en Vallecas su partido ante el Rayo Vallecano, un atractivo duelo correspondiente a la jornada 12 del campeonato nacional, en el que el equipo entrenado por Xabi Alonso lidera la clasificación.

Los ... blancos llegan a la cita después de su tropiezo europeo en Anfield contra el Liverpool, su segunda derrota a lo largo de la temporada, y con el objetivo de volver a la senda de la victoria para mantener la ventaja en la clasificación respecto a sus perseguidores.

En el último duelo liguero el Real Madrid goleó en el Bernabéu al Valencia (4-0). Mismo resultado que encajó su rival de este domingo en la visita al Villarreal (4-0). El conjunto entrenado por Íñigo Pérez, que siempre suele ser un enemigo incómodo en su estadio para los blancos, busca volver a la senda de la victoria después de esa mala tarde en La Cerámica. Los franjirrojos, décimos al término de la anterior jornada, reciben a los de Xabi Alonso después de disputar su cita europea en la Conference League, un esfuerzo que puede pasar factura al Rayo, un equipo que no está tan costumbrado con el Madrid a disputar encuentros entre semana. Horario del Rayo Vallecano - Real Madrid hoy El atractivo Rayo Vallecano - Real Madrid, encuentro que se disputa este domingo en el estadio de Vallecas correspondiente a la jornada 12 de la Liga, está programado para las 16.15 horas. Un partido en el que el estadio franjirrojo llenará sus gradas. Dónde ver el Rayo Vallecano - Real Madrid en televisión y online El encuentro de Liga entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal DAZN. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 12 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión